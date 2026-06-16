Az elbukott vb-selejtező után távozik a férfi kéziválogatott kapitánya

„Chema Rodríguez hét évig dolgozott a válogatott stábjában, ebből több mint négy évig szövetségi kapitányként. Ezúton is szeretném megköszönni az elnökség és a szövetség nevében a munkáját, amely számos emlékezetes pillanattal ajándékozott meg minket” – mondta a szövetség honlapján Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke.

Változásra van szükség

„A világbajnoki selejtezőn azonban nem sikerült megfelelő eredményt elérnünk, jelentősen csökkent az esélyünk az olimpiára való kijutásra is, és a vb-selejtezőt követő értékelés során az elnökség számos tényezőt figyelembe véve arra a döntésre jutott,

hogy változásra van szükség a férfiválogatott szakmai munkájában, így Chema Rodríguez távozik a szövetségi kapitányi posztról.

Ilyés Ferenc hozzátette, hogy a válogatottnak legközelebb novemberben lesz módja együtt dolgozni, de az elnökség szeretné minél hamarabb megtalálni az utódját. A 46 éves Rodríguez játékosként veszprémi színekben 2012 és 2017 között egyaránt ötszörös bajnok és Magyar Kupa-győztes, illetve kétszeres SEHA Liga-arany- és Bajnokok Ligája-ezüstérmes volt.

Segítőként kezdte, 2022-től volt a szövetségi kapitány

A magyar válogatott mellett először 2018 júliusától 2022 márciusáig dolgozott Nagy Lászlóval együtt Gulyás István szövetségi kapitány segítőjeként. Ebben az időszakban a csapat 2021-ben megnyerte az Eurokupát, a világbajnokságon 2019-ben tizedik, 2021-ben ötödik, az Európa-bajnokságon 2020-ban kilencedik, 2022-ben hazai pályán pedig 15. lett – ez utóbbi története legrosszabb eredménye kontinenstornán.

Az MKSZ 2022 márciusában kinevezte szövetségi kapitánynak Rodríguezt. Irányításával a válogatott a vb-n 2023-ban és tavaly egyaránt nyolcadik, az Eb-n 2024-ben – története legjobb eredményét elérve – ötödik, idén pedig tizedik lett.

Két évvel ezelőtt kijutott a párizsi olimpiára, amelyen tizedikként zárt. A 2024 márciusában meghosszabbított szerződése 2028. augusztus 31-ig szólt. Idén májusban azonban a csapat a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt összesítésben egy góllal elveszítette, így nem jutott ki a 2027-es németországi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, amelyre szabadkártyát sem kapott.