Kiderült, ki az egyik jelölt a kézikapitányi posztra

Sótonyi László az egyik jelölt a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányi posztjára.

Megtiszteltetés, hogy a kapitánykérdésben szóba került a nevem, ami alapvetően arról szól, hogy másodedzőként segíteném Sótonyi László munkáját

– nyilatkozta a heol.hu hírportálnak Tóth Edmond, az Eger korábbi, a Tatabánya jelenlegi vezetőedzője, aki hozzátette: örömmel tenne eleget a felkérésnek, amihez a MOL Tatabánya KC vezetősége is hozzájárulna, vagyis párhuzamosan tovább dolgozna a klubcsapatánál.

A játékosként 190-szeres válogatott Sótonyi jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia első osztályú csapatát – amellyel a bajnokságban hatodik lett az előző szezonban – és a juniorválogatottat irányítja. Utóbbival 2023-ban világbajnoki ezüstérmet nyert.

Tóth 2016 és 2025 között kilenc és fél éven át az Eger szakvezetője volt. Vezetésével a legutóbbi idényben a Tatabánya a bajnokságban bronz-, az Európa Kupában és a Magyar Kupában pedig ezüstérmes lett.

A magyar szövetség kedden jelentette be, hogy a spanyol Chema Rodríguez négy év után távozik a szövetségi kapitányi posztról, mivel a férfiválogatott egy góllal elveszítette párharcát a Szerbiával szembeni selejtezőben, majd nem kapott szabadkártyát, így nem lesz ott a januári világbajnokságon.