Elek Gábor csapata csak pár percig tudta tartani a lépést a Győrrel

24.hu
2026. 05. 08. 20:01
A címvédő és listavezető Győri Audi ETO KC 39-29-re nyert a MOL Esztergom otthonában a női kézilabda NB I pénteki mérkőzésén.

Az ötödik percben még 2-2 volt az állás, innentől kezdve azonban fokozatosan lépett el az ETO, amely már az első félidőben is vezetett tízzel – a félidőben 11-20 volt az állás. A második félidőben még ennél is nagyobb volt a különbség, a győriek többször is 12 gólos fórban voltak.

A Bajnokok Ligájában is címvédő, és idén is négyes döntős vendégeknél Fodor Csenge és Dione Housheer öt-öt góllal, Szemerey Zsófi pedig 12 védéssel és egy találattal járult hozzá a sikerhez.

Az Európa Liga jövő hétvégi négyes döntőjére készülő hazaiaknál Varga Emília hét, Horváth Fanni hat alkalommal volt eredményes.

Női kézilabda NB I

MOL Esztergom-Győri Audi ETO KC 29-39 (11-20)

 

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 23 22 1 0 857-545 45 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 22 20 1 1 756-546 41

3. DVSC Schaeffler 22 20 0 2 738-510 40

4. MOL Esztergom 24 15 2 7 755-633 32

5. Váci NKSE 22 13 1 8 653-591 27

6. Alba Fehérvár KC 22 12 1 9 598-570 25

7. Kisvárda Master Good SE 22 9 0 13 569-627 18

8. Motherson Mosonmagyaróvári KC 22 8 2 12 587-606 18

9. Moyra-Budaörs 22 7 3 12 590-640 17

10. Szombathelyi KKA 22 7 2 13 613-686 16

11. Vasas SC 22 6 3 13 588-639 15

12. NEKA 22 6 0 16 560-694 12

13. Kozármisleny KA 23 2 0 21 526-762 4

14. Dunaújvárosi Kohász KA 22 0 2 20 472-813 2

