Elek Gábor csapata csak pár percig tudta tartani a lépést a Győrrel

A címvédő és listavezető Győri Audi ETO KC 39-29-re nyert a MOL Esztergom otthonában a női kézilabda NB I pénteki mérkőzésén.

Az ötödik percben még 2-2 volt az állás, innentől kezdve azonban fokozatosan lépett el az ETO, amely már az első félidőben is vezetett tízzel – a félidőben 11-20 volt az állás. A második félidőben még ennél is nagyobb volt a különbség, a győriek többször is 12 gólos fórban voltak.

A Bajnokok Ligájában is címvédő, és idén is négyes döntős vendégeknél Fodor Csenge és Dione Housheer öt-öt góllal, Szemerey Zsófi pedig 12 védéssel és egy találattal járult hozzá a sikerhez.

Az Európa Liga jövő hétvégi négyes döntőjére készülő hazaiaknál Varga Emília hét, Horváth Fanni hat alkalommal volt eredményes.