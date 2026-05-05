Elek Gábor: Nagy lehetőség kapujában állunk, ami történt, még mindig álomszerűnek tűnik

„Akkoriban erről még csak nem is álmodtunk, és nem is igazán erre összpontosítottunk. Tudtuk, hogy újoncok vagyunk az európai porondon, de több olyan játékosunk is van, aki komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, és ez rám is igaz” – nyilatkozta az európai szövetség honlapján.

Az Esztergom a selejtezőben a szerb Crvena zvezdát búcsúztatta, a csoportkörben a dán Nyköbing Falstert, a német Blomberg-Lippét és a francia Chambray Touraine-t is megelőzte, majd a negyeddöntőben a Mosonmagyaróvárt győzte le kétszer is.

A szakvezető hozzátette, nem gondolkodtak ilyen remek eredményekben, inkább a fejlődésben, és abban, hogy a lehető legközelebb kerüljenek azokhoz a csapatokhoz, amelyekkel a csoportkörben találkoztak.

Ami történt, még mindig álomszerűnek tűnik, különösen az, hogy ilyen gyorsan sikerült alkalmazkodnunk az Európa Liga csoportkörének ritmusához. Ez fantasztikus.

Büszke a fejlődésre

Mint mondta, számított rá és várta, hogy a fiatal játékosok fejlődni és alkalmazkodni fognak, de nem ilyen mértékben.

„Talán erre vagyunk most a legbüszkébbek. Ez a fejlődés valóban figyelemre méltó, különösen annak fényében, hogy két évvel ezelőtt még a másodosztályban játszottunk” – vélekedett.

Elek rámutatott, hogy a keretükben minden játékos magyar állampolgár, a fiatal tehetségeket pedig néhány tapasztalt játékossal ötvözik. A rutinos kézilabdázók kulcsfontosságúak a nehéz pillanatokban, hiszen segítik a fiatalabbakat, ez az egyensúly pedig nagyon jól működött ebben a szezonban.

„Csapatunk legnagyobb erőssége az egység. Nagyon jó emberekből álló keretünk van, professzionális hozzáállással, alázattal, és a fejlődés iránti vággyal.”

Itt nincsenek gyenge csapatok

Mint kifejtette: a játékosok valódi ambíciókkal rendelkeznek, nem csupán részt akarnak venni a közös munkában, hanem valami jelentőset szeretnének elérni. Ez a mentalitás pedig döntő szerepet játszott abban, hogy ma itt tartanak.

Az EL négyes döntőjét Dijonban rendezik a jövő hétvégén, az Esztergom pedig éppen a házigazdával találkozik az elődöntőben. A korábbi szövetségi kapitány szerint még van egy kis idejük felkészülni a Dijonra, ezért egyelőre teljes mértékben a hazai bajnokságra koncentrálnak.

Egyértelmű, hogy ebben a szakaszban már nincsenek gyenge csapatok. A miénk a legkevésbé tapasztalt együttes, de az ilyen mérkőzéseket a pillanatnyi forma és a fizikai állapot dönti el, és ebben a tekintetben bármelyik ellenféllel felvehetjük a versenyt.

Közös munka és fejlődés

Bevallása szerint számukra már az is hatalmas eredmény, hogy ott lehetnek a négyes döntőben. Ez egyben azt is jelenti, hogy kisebb lesz rajtuk a nyomás, mint más csapatokon.

Elek hangsúlyozta: a fiatal játékosoknak nehéz betörniük a nemzetközi élmezőnybe, de ott maradni még nehezebb. Ezért az Esztergom a közeljövőben szeretné megtartani a jelenlegi szintet, és onnan építkezni tovább.

Az egyaránt válogatott Faragó Lea és Varga Emília már több mint ötven gólt szerzett fejenként a második számú európai kupasorozat mostani idényében. A vezetőedző úgy vélekedett, hogy mindkét játékos nagyon fontos a csapat számára, de a teljesítményük mindig egy nagyobb rendszer része.

„A sikereink nem egyéni teljesítményeken, hanem a közös munkán és a fejlődésen alapulnak. Ugyanakkor egyértelmű, hogy mind a góljaikkal, mind az összteljesítményükkel jelentősen hozzájárultak a sikereinkhez, és ez tükrözi a fejlődésüket.”

Sikert akarnak elérni

Az EHF Kupa-győztes, kétszeres KEK-győztes, Bajnokok Ligája-ezüstérmes tréner szerint egy európai kupasorozat utolsó szakaszába jutni mindig különleges élmény, ezért sokszor elmondja a játékosainak, hogy amikor ott a lehetőség, meg kell ragadni. Nem álmodozni róla, hanem élni kell vele.