Táskájánál fogva húzott magával az utast a csepeli HÉV

Baleset miatt nem jár a csepeli (H7-es) HÉV a fővárosból kifelé vezető oldalon – közölte a katasztrófavédelem pénteken az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint

becsípte a HÉV ajtaja egy utas táskáját, majd a szerelvény néhány méteren át magával ragadta az utast a XXI. kerületben, a II. Rákóczi Ferenc út és a Károli Gáspár utca sarkánál.

Szünetel a HÉV forgalma

Az utas a baleset következtében nem került a szerelvény alá.

A fővárosi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok dolgoznak a helyszínen, ahol szünetel a HÉV forgalma a fővárosból kifelé vezető oldalon.