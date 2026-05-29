baleseth7-es hévhév
Belföld

Táskájánál fogva húzott magával az utast a csepeli HÉV

24.hu
2026. 05. 29. 17:14
Szünetel a HÉV forgalma a fővárosból kifelé vezető oldalon.

Baleset miatt nem jár a csepeli (H7-es) HÉV a fővárosból kifelé vezető oldalon – közölte a katasztrófavédelem pénteken az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint

becsípte a HÉV ajtaja egy utas táskáját, majd a szerelvény néhány méteren át magával ragadta az utast a XXI. kerületben, a II. Rákóczi Ferenc út és a Károli Gáspár utca sarkánál.

Szünetel a HÉV forgalma

Az utas a baleset következtében nem került a szerelvény alá.

A fővárosi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok dolgoznak a helyszínen, ahol szünetel a HÉV forgalma a fővárosból kifelé vezető oldalon.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A választás óta egymás sarkát tapossák a bűnbánó maffiózók az ügyészségen
Bochkor Gábor: Lovász László, mint sok más exem is, nem nyugszik
Komoly büntetést szabott ki Hatvanpuszta tervezőjére a Magyar Építész Kamara
Tiramisutól a székelykáposztáig – Mennyire ismered a kedvenc ételeink valódi eredetét?
Magyar Péter: 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtunk meg ma
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik