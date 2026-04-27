Elkerülték Vámos Petráék a Győrt a BL-elődöntőben

A gyõztes gyõri csapat játékosai az Odense elleni meccs után.
Krizsán Csaba / MTI
A gyõztes gyõri csapat játékosai az Odense elleni meccs után.
2026. 04. 27. 15:37
A gyõztes gyõri csapat játékosai az Odense elleni meccs után.
Krizsán Csaba / MTI
A gyõztes gyõri csapat játékosai az Odense elleni meccs után.
Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) hétfő délután kisorsolta a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének párosításait. A címvédő Győri Audi ETO KC a francia Brest Bretagne ellen lép pályára.

A másik ágon Vámos Petra és Albek Anna csapata, a francia Metz HB a román CSM Bucuresti-tel találkozik. A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor.

A hatszoros BL-győztes Győr idén 11. alkalommal léphet pályára Budapesten. Az elődöntőbe 18. alkalommal jutott be és eddig 11-szer járt sikerrel, vagyis lépett tovább a fináléba. A négyes döntőre június 6-7-én kerül sor az MVM Dome-ben.

A négyes döntő programja

június 6., szombat – elődöntők:

Brest Bretagne (francia)-Győri Audi ETO KC 15.00 vagy 18.00

Metz HB (francia)-CSM Bucuresti (román) 15.00 vagy 18.00

június 7., vasárnap – helyosztók:

a 3. helyért 15.00

döntő 18.00

Kapcsolódó
Kubatov Gábor ftc női kézilabda bajnokok ligája
A Final Fourt sem érte el a Fradi, mióta Kubatov megüzente a világnak, hogy öt éven belül BL-t akarnak nyerni
Igaz, idén újraindította a számlálót, mikor újabb ötéves tervet irányzott elő.

