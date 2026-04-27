Elkerülték Vámos Petráék a Győrt a BL-elődöntőben

A másik ágon Vámos Petra és Albek Anna csapata, a francia Metz HB a román CSM Bucuresti-tel találkozik. A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor.
A hatszoros BL-győztes Győr idén 11. alkalommal léphet pályára Budapesten. Az elődöntőbe 18. alkalommal jutott be és eddig 11-szer járt sikerrel, vagyis lépett tovább a fináléba. A négyes döntőre június 6-7-én kerül sor az MVM Dome-ben.
A négyes döntő programja
június 6., szombat – elődöntők:
Brest Bretagne (francia)-Győri Audi ETO KC 15.00 vagy 18.00
Metz HB (francia)-CSM Bucuresti (román) 15.00 vagy 18.00
június 7., vasárnap – helyosztók:
a 3. helyért 15.00
döntő 18.00
Kapcsolódó
