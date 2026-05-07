Madridi specialista műti meg a debreceni kézilabdázó sérült vállát

Jovana Jovovic, a Debrecen (k), valamint Nada Kadovic (b) és Hawa N'Diaye, a Podgorica játékosai a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 14. (utolsó) fordulójában játszott DVSC Schaeffler - Buducnost Podgorica mérkőzésen a debreceni Hódos Imre Rendezvénycsarnokban 2026. február 22-én. A Debrecen 32-30-ra győzött.
Jovana Jovovicra műtét és hosszú kihagyás vár
Sérülés miatt meg kell műteni Jovana Jovovic vállát, így a Magyar Kupa-döntős Debrecen szerb kézilabdázójára várhatóan több hónapos kihagyás vár.

A 24 éves irányító-balátlövő szombaton, a tatabányai kupaelődöntőben sérült meg a Mosonmagyaróvár ellen, amikor az ellenfél játékosai egymást követő két támadásnál szabálytalankodtak vele szemben, és könnyek között, fájdalmas arccal vonult le a pályáról.

Nem is tudta folytatni a játékot és másnap a Győr elleni fináléban sem volt bevethető, az ezüstérmét felkötött karral vette át.

A hajdúsági klub honlapjának csütörtöki híradása arról számolt be, hogy Jovovic válla olyan mértékben sérült, hogy operálni kell. A beavatkozásra május 18-án, Madridban kerül sor és egy specialista végzi majd el. A kézilabdázóra várhatóan több hónapos kihagyás vár.

Kulcsjátékosa kiesése érzékenyen érintheti a DVSC-t, amely négy fordulóval a bajnokság vége előtt egypontos hátrányban van a második helyen álló Ferencváros mögött, még vár rá rangadó a zöld-fehér riválisa és az éllovas Győr ellen is.

