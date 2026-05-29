celticvitális milánrobbie keaneeto fc győr
Foci

Így segíthet távozása után Robbie Keane a Fradinak

Vitális Milán (b), a Győr és Daniel Alves de Lima, a Zalaegerszeg játékosa a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójában játszott ETO FC - Zalaegerszegi TE FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. november 21-én. A Zalaegerszeg 1-0-ra győzött.
Krizsán Csaba / MTI
Vitális Milán távo9zhat az ETO-tól
24.hu
2026. 05. 29. 17:27
Vitális Milán (b), a Győr és Daniel Alves de Lima, a Zalaegerszeg játékosa a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójában játszott ETO FC - Zalaegerszegi TE FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. november 21-én. A Zalaegerszeg 1-0-ra győzött.
Krizsán Csaba / MTI
Vitális Milán távo9zhat az ETO-tól
Magyar és skót sajtóértesülések szerint a Celtic labdarúgócsapatában folytathatja pályafutását Vitális Milán, az ETO FC Győr válogatott középpályása.

A Csakfoci értesülését a The National és a The Scottish Sun is átvette, hozzátéve, a hír igaz lehet, főleg úgy, hogy a Celtic a hírek szerint Robbie Keane-t szeretné szerződtetni.

És az ETO válogatott középpályását a Ferencváros edzője elég jól ismeri:

a 24 éves, hatszoros válogatott Vitális 41 mérkőzésen 10 góllal és hat gólpasszal segítette a győrieket a magyar bajnoki címhez.

A Csakfoci korábban azt írta, Tóth Rajmund szintén külföldön folytathatja, a 22 éves középpályást a német másodosztályban szereplő Nürnberg vinné.

Az ETO-nál nem lehet teljes az öröm, a klub pénteken jelentette be, hogy Borbély Balázs edző is távozik, és a szakember elfogadta a Ferencváros ajánlatát.

Kapcsolódó
Borbély Balázst, a bajnok ETO vezetőedzőjét (k) ünneplik szurkolóik a labdarúgó Fizz Liga 33. utolsó fordulójában játszott Kisvárda Master Good - ETO FC mérkőzés után a kisvárdai Várkerti Stadionban 2026. május 16-án. Az ETO Győr FC nyerte a bajnokságot, miután 1-0-ra győzött a Kisvárda ellen.
Távozik a bajnok ETO vezetőedzője, a győriek szerint elfogadta a Fradi ajánlatát
Borbély Balázs tájékoztatta a győri vezetőséget, hogy él a szerződésében szereplő kivásárlási opcióval.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

A BL-től a kiesésig: a Girona felemelkedésének és bukásának története

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtunk meg ma
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik