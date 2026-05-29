Így segíthet távozása után Robbie Keane a Fradinak

A Csakfoci értesülését a The National és a The Scottish Sun is átvette, hozzátéve, a hír igaz lehet, főleg úgy, hogy a Celtic a hírek szerint Robbie Keane-t szeretné szerződtetni.

És az ETO válogatott középpályását a Ferencváros edzője elég jól ismeri:

a 24 éves, hatszoros válogatott Vitális 41 mérkőzésen 10 góllal és hat gólpasszal segítette a győrieket a magyar bajnoki címhez.

A Csakfoci korábban azt írta, Tóth Rajmund szintén külföldön folytathatja, a 22 éves középpályást a német másodosztályban szereplő Nürnberg vinné.

Az ETO-nál nem lehet teljes az öröm, a klub pénteken jelentette be, hogy Borbély Balázs edző is távozik, és a szakember elfogadta a Ferencváros ajánlatát.