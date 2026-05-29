Megvádolták a polgármestert és a vele összejátszó vállalkozót is a nyíradonyi lombkoronasétány ügyében

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 29. 09:22
Vádat emelt a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a nyíradonyi lombkoronasétány ügyében. Az ügyészség a település későbbi polgármesterét és társát azért állítja bíróság elé, mert jogosulatlanul próbáltak uniós támogatáshoz jutni.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint 2018 januárjában a vádlott erdőtulajdonosként nyújtott be pályázatot az uniós és hazai költségvetés által finanszírozott Vidékfejlesztési Program keretében. Kérelmében egy lombkoronasétányt is magában foglaló erdei kirándulóhely megépítésére igényelt több mint 64 millió forintot.

A kérelem benyújtására azonban már eleve a támogatási feltételek megszegésével került sor, mert a projekt kivitelezéséhez ténylegesen nem versenyeztettek ajánlatokat. A valóságban minden ajánlattevő mögött a vállalkozó állt, ezért az elkövető eleve nem lett volna jogosult a támogatásra.

64 milliós kárt akartak okozni

A támogatás elnyerése után a polgármester elhallgatta a megvalósítás lényeges körülményeit, és fenntartotta megfelelő pályázati feltételek látszatát. A pályázattal érintett területen ugyanis időközben kivágták az erdőrészletet, így a projekt a támogatott közjóléti funkcióra már alkalmatlanná vált. Az elkövető több mint 64 millió forint vagyoni hátrányt kívánt okozni az uniós és hazai költségvetésnek, amiben a vállalkozó segítséget nyújtott. Az ellenőrző hatóság azonban észlelte a szabálytalanságot, és megtagadták a támogatás kifizetését.

A Debreceni Járási Ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt állítja bíróság elé a polgármestert és a társát is.

