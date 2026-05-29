Rosszul. Ha mélyebben akarom kifejteni: nagyon rosszul

– mondta Németh Péter, a Népszava főszerkesztője arról, hogyan viselik a szerkesztőségben azt, hogy komoly veszélybe került a 153 éves lap fennmaradása. Mint fogalmazott: a legtöbb újságíró kétségbeesett a lap megszűnésének veszélye miatt.

A fideszes médiakonglomerátum, a Mediaworks tulajdonában lévő nyomda- és terjesztőcég ugyanis a jelentős, felhalmozott tartozások miatt csütörtökön azonnal hatállyal felmondta a Népszavával kötött szerződést, így már a pénteki nyomtatott lapszám sem jelent meg. A szerkesztőség közleményében azt írta, ellenségesnek tartják a cég lépését, főleg úgy, hogy eközben a Mediaworks fenntart egy másik napilapot, a Magyar Nemzetet.

A baloldali lap főszerkesztője a 24.hu-nak azt mondta:

300 millió forintnál nagyobb összeggel tartoznak a Mediaworksnek, amit rövid távon biztosan nem tudnak kifizetni.

Németh elárulta, hogy a szerződés felbontásáról szóló első figyelmeztetés beérkezése után a törlesztés elkezdése gyanánt „egy szemmel látható összeget”, 50 millió forintot ajánlott fel a lap saját keretéből a vállalatnak, amit akár a bérek terhére is fizettek volna, de az még csak nem is reagált, és más úton sem volt hajlandó tárgyalásba bocsátkozni velük.