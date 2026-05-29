népszavalapterjesztésnyomdaiparmediaworks
Belföld

A veszélybe került Népszava főszerkesztője: A kormány nem hagyhatja érintetlenül ezt a helyzetet

Csanádi Márton
A Népszava egy 2018-as lapszáma.
admin Dienes Gábriel
2026. 05. 29. 17:08
Csanádi Márton
A Népszava egy 2018-as lapszáma.
Németh Péter a 24.hu-nak elmondta, nagyjából mekkora összeggel tartoznak a lap terjesztését beszüntető Mediaworksnek, szerinte miért nem jelentene megoldást, ha a lap nyomtatását átvinnék Szlovákiába, és kitért arra is, készülnek arra az eshetőségre, ha a 153 éves lapot nyomtatásban nem tudják többé kiadni.

Rosszul. Ha mélyebben akarom kifejteni: nagyon rosszul

– mondta Németh Péter, a Népszava főszerkesztője arról, hogyan viselik a szerkesztőségben azt, hogy komoly veszélybe került a 153 éves lap fennmaradása. Mint fogalmazott: a legtöbb újságíró kétségbeesett a lap megszűnésének veszélye miatt.

A fideszes médiakonglomerátum, a Mediaworks tulajdonában lévő nyomda- és terjesztőcég ugyanis a jelentős, felhalmozott tartozások miatt csütörtökön azonnal hatállyal felmondta a Népszavával kötött szerződést, így már a pénteki nyomtatott lapszám sem jelent meg. A szerkesztőség közleményében azt írta, ellenségesnek tartják a cég lépését, főleg úgy, hogy eközben a Mediaworks fenntart egy másik napilapot, a Magyar Nemzetet.

A baloldali lap főszerkesztője a 24.hu-nak azt mondta:

300 millió forintnál nagyobb összeggel tartoznak a Mediaworksnek, amit rövid távon biztosan nem tudnak kifizetni.

Németh elárulta, hogy a szerződés felbontásáról szóló első figyelmeztetés beérkezése után a törlesztés elkezdése gyanánt „egy szemmel látható összeget”, 50 millió forintot ajánlott fel a lap saját keretéből a vállalatnak, amit akár a bérek terhére is fizettek volna, de az még csak nem is reagált, és más úton sem volt hajlandó tárgyalásba bocsátkozni velük.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A választás óta egymás sarkát tapossák a bűnbánó maffiózók az ügyészségen
Bochkor Gábor: Lovász László, mint sok más exem is, nem nyugszik
Komoly büntetést szabott ki Hatvanpuszta tervezőjére a Magyar Építész Kamara
Tiramisutól a székelykáposztáig – Mennyire ismered a kedvenc ételeink valódi eredetét?
Magyar Péter: 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtunk meg ma
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik