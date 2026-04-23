Ukrán balátlövővel erősített a szegedi kézilabdacsapat

Ukraine's Dmytro Horiha (R) is shown a red card during the Men's European Handball Championship preliminary round match between France and Ukraine in Szeged, Hungary on January 15, 2022.
KISBENEDEK ATTILA / AFP
Dmitro Horiha a nyártól Szegeden folytatja
2026. 04. 23. 16:02
Ukraine's Dmytro Horiha (R) is shown a red card during the Men's European Handball Championship preliminary round match between France and Ukraine in Szeged, Hungary on January 15, 2022.
KISBENEDEK ATTILA / AFP
Dmitro Horiha a nyártól Szegeden folytatja
Amiről korábban már beszámoltunk, most hivatalossá vált: az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szerződtette az ukrán válogatott balátlövőjét, Dmitro Horihát. A 28 éves játékos a nyáron az északmacedón Vardartól érkezik, és két évre írt alá.

„Nagyon izgatott vagyok a lehetőség miatt, hogy Szegedre igazolhatok, és megtapasztalhatom mind a város, mind a klub különleges hangulatát. Sok jót hallottam a szurkolókról, és alig várom, hogy átérezzem az energiájukat és a támogatásukat a mérkőzések során. A célom, hogy minden nap a legjobbamat nyújtsam, folyamatosan fejlődjek, és segítsek a csapatnak újabb sikereket elérni. A szurkolóknak előre is szeretném megköszönni a biztatást – mindent megteszek azért, hogy büszkék lehessenek ránk” – nyilatkozta Horiha.

A 196 centiméter magas átlövő 2016-ban a Motor Politechnik csapatában kezdte pályafutását, majd a Motor Zaporizzsjában szerepelt. Kétszer is szerepelt kölcsönben: először a lengyel Szczecin, majd a spanyol Nava csapatában.

2023-ban Franciaországba, a Pays d’Aix UC együtteséhez igazolt, majd egy évvel később a katari al-Arabi mezét viselte. 2024-ben szerződött az egykori BL-győztes Vardarhoz, ahol idén északmacedón kupagyőztes lett.

A klub csütörtökön már tett egy bejelentést, miszerint Bodó Richárd tíz év után távozik az együttestől.

