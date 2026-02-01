Egy negyedig kellett csak izgulni, Eb-elődöntős a női pólóválogatott

Az első negyeed a várakozásokkal ellentétben igen szorosra sikerült, ekkor ugyanis 5-4-re vezetett Magyarország. A folytatásban még egyenlítettek is az izraeliek, de a mieink megrázták magukat és 5-1-re intézték el őket ebben a játékrészben.
Félidőben 10-6-ra vezetett a magyar együttes, a mérkőzés hátra lévő részében pedig egyetlen gólt kapott csupán.
Az erejével elkészülő izraeliek nulla ponttal zárták a középdöntőt, a magyarok viszont várhatják, hogy a görögökkel, vagy az olaszokkal játszhatnak a döntőért.
Női Európa-bajnokság, középdöntő, F csoport, 2. forduló
Magyarország-Izrael 22-6 (5-4, 5-1, 7-1, 5-0)
gólszerzők: Keszthelyi 4, Rybanska 3, Szilágyi 3, Tiba 3, Faragó 2, Hajdú 2, Aubéli 1, Garda 1, Vályi 1, Dömsödi 1, Sümegi 1, illetve Tirosh 2, Sasover 1, Levinshtein 1, Bogachenko 1, Yaacobi 1
Magyarország: Neszmély Boglárka – Faragó Kamilla, Vályi Vanda, Aubéli Tekla, Sümegi Nóra, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra – cserék: Garda Krisztina, Hajdú Kata, Szilágyi Dorottya, Dömsödi Dalma, Rybanska Natasa, Tiba Panna, Golopencza Szonja