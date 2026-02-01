Egy negyedig kellett csak izgulni, Eb-elődöntős a női pólóválogatott

Az első negyeed a várakozásokkal ellentétben igen szorosra sikerült, ekkor ugyanis 5-4-re vezetett Magyarország. A folytatásban még egyenlítettek is az izraeliek, de a mieink megrázták magukat és 5-1-re intézték el őket ebben a játékrészben.

Félidőben 10-6-ra vezetett a magyar együttes, a mérkőzés hátra lévő részében pedig egyetlen gólt kapott csupán.

Az erejével elkészülő izraeliek nulla ponttal zárták a középdöntőt, a magyarok viszont várhatják, hogy a görögökkel, vagy az olaszokkal játszhatnak a döntőért.