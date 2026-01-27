Heroikus küzdelemben szerzett bravúrpontot a kéziválogatott

magyar válogatottsportkézilabdakézilabda eb
Ilic Zoran (j) és a svéd Eric Johansson.
Hegedüs Róbert / MTI
admin Aranyossy Áron
2026. 01. 27. 22:17
Hegedüs Róbert / MTI
A férfi kéziválogatott remekül kezdett, a hullámvölgyekből is rendre kilábalt, félidőben két góllal vezetett is Svédországban. Térfélcsere után is jól játszott, egy katasztrofális periódus után is felállt, végig küzdelemre kényszerítette a hazai csapatot. Úgy tűnt, a hajrá nem nekünk kedvez egy kiállítás miatt, végül mégis vezetést szereztünk, akár időntúli hetest is kaphattunk volna. Ez végül elmaradt, 32-32-vel zárult a meccs, amivel eldőlt az is, hogy nem leszünk a legjobb nyolc között.

