Heroikus küzdelemben szerzett bravúrpontot a kéziválogatott

A férfi kéziválogatott remekül kezdett, a hullámvölgyekből is rendre kilábalt, félidőben két góllal vezetett is Svédországban. Térfélcsere után is jól játszott, egy katasztrofális periódus után is felállt, végig küzdelemre kényszerítette a hazai csapatot. Úgy tűnt, a hajrá nem nekünk kedvez egy kiállítás miatt, végül mégis vezetést szereztünk, akár időntúli hetest is kaphattunk volna. Ez végül elmaradt, 32-32-vel zárult a meccs, amivel eldőlt az is, hogy nem leszünk a legjobb nyolc között.