Kézilabda-Eb: Svédország-Magyarország (élő)

Chema Rodríguez (b), a magyar válogatott
Hegedüs Róbert / MTI
Chema Rodríguez (b), a magyar válogatott
2026. 01. 27. 20:16FRISSÍTVE: 2026. 01. 27. 20:45
Chema Rodríguez (b), a magyar válogatott
Hegedüs Róbert / MTI
Chema Rodríguez (b), a magyar válogatott

Bravúrra van szüksége a magyar kézilabda-válogatott a férfi Európa-bajnokság középdöntőjében, ha még esélyt szeretne az eredetileg kitűzött céljához: pontot szerezni Svédország ellen.

A skandinávok négy ponttal állnak a csoportban, miután Izlandtól váratlanul kikapott. Ezzel szemben viszont a magyar csapat egyedül egy Svájc elleni csalódást keltő döntetlent, valamint egy Szlovénia ellen elveszített meccset hozott össze a középdöntőben. Mivel csupán egy pontot szerzett Chema Rodríguez együttese, nem kaphat ki a svédektől, különben elszáll az esélye, hogy a legjobb nyolcba kerüljön az Eb-n.

13'

8-7

Rosta szépen játszotta magát tisztára, de Claar erre is válaszolt, ezúttal is átlövésből. Nagyobb baj, hogy egy elszórt labda miatt lerohanásból egyenlített Wanne. Nem találták a fogást a svédeken a mieink, végül egy Rostának szánt elrontott passzból megint kilőttek a skandinávok, Claar lefordult az emberéről és a kapuba dobott. Ilic lövése kapu fölé szállt, de hetest kaptunk, Imre lövését Palicka megfogta. Szó szerint.

10'

5-6

Appelgren védte Bóka lövését, majd belemenést fújtak, de Bodó lövése a blokkban akadt el. Rosta Miklós óriási érdeme, hogy kiharcolt belőle egy hetest, amit Imre Bence bedobott. Rögtön után Bodó is betalált átlövésből, de Claar egy alulról húzott lövéssel szépített. Ami szép, az szép, de stabilak vagyunk!

7'

4-4

Ilic bevetődött, Appelgren védeni tudott, de szabálytalankodtak az átlövővel szemben. Imre Bence higgadtan belőtte a hetest. Hampus Wanne is megvillantotta, mire képes, majd Bodó nagyon szépen találta meg Rosta Miklóst, aki nem hibázott. Óriási rohanás kezdődött, először Karlsson talált be a jobb szélről, majd Rosta közelről volt eredményes. A szaladgálást végül egy belül védekezés szakította félbe, Roganovic hetesét pedig kirúgta Palasics.

4'

2-1

Újabb nagy védést mutatott be Palasics, majd a túloldalon Ilic Zoran a jobb alsóba bombázott. Félix Claar viszont egyenlíteni tudott a túloldalon, ráadásul Bodó lövése nem volt pontos. Johansson viszont bevágta a második svéd gólt, fordított az ellenfelünk.

20:26

Ónodi-Jánoskuti Máté beteg

Ezt Chema Rodríguez a mérkőzést felvezető interjúban mondta el. A magyar keretben így egyedül Ilic Zoran szerepel jobbátlövőként.

20:21

„A svédek jobbak"

Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerint nagyon nehéz legyőzni a társházigazda Svédországot, amelynek szinte minden poszton két olyan játékosa van, aki bármelyik válogatottban játszhatna. Az edző szerint lehet esélyük a győzelemre, de ahhoz keveset kell hibázni, és megakadályozni, hogy az ellenfél a legjobb formáját hozza.

„Meg kell próbálnunk őrülten küzdeni, száz százalékot nyújtani, és utána meglátjuk, van-e esélyünk legyőzni őket,

mert ha szinte mindent tökéletesen csinálunk, a svédek akkor is legyőzhetnek minket, mert jobbak

– mondta.

20:16

A menetrendet többen is kritizálják

Egyre több csapat figyelmeztet arra, hogy nem minden válogatott számára ugyanolyanok a körülmények. A középdöntő programja árulkodó: amíg az I. csoport kétnaponta játssza a mérkőzéseit, addig a II. csoport – amelyben Magyarország is érintett – kedden és szerdán is pályára lép.

