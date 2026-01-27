Kézilabda-Eb: Svédország-Magyarország (élő)

Bravúrra van szüksége a magyar kézilabda-válogatott a férfi Európa-bajnokság középdöntőjében, ha még esélyt szeretne az eredetileg kitűzött céljához: pontot szerezni Svédország ellen.

A skandinávok négy ponttal állnak a csoportban, miután Izlandtól váratlanul kikapott. Ezzel szemben viszont a magyar csapat egyedül egy Svájc elleni csalódást keltő döntetlent, valamint egy Szlovénia ellen elveszített meccset hozott össze a középdöntőben. Mivel csupán egy pontot szerzett Chema Rodríguez együttese, nem kaphat ki a svédektől, különben elszáll az esélye, hogy a legjobb nyolcba kerüljön az Eb-n.