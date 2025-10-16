Ököllel mosott be ellenfelének, gigabotrány az olasz kézilabdában

A második félidő 22. percében, a vendégek egygólos vezetésekor a hazai csapat egyik játékosa egy szabálytalanságot követően ököllel leterítette a vele szemben védekező kézilabdázót.

Mintha szikra pattant volna egy lőporos hordóra, azonnal hatalmas verekedés tört ki a pályán. A játékvezetők nem tudták megfékezni az indulatokat, a bunyóhoz hamarosan a kispadról érkezők, sőt, néhány néző is csatlakozott.

A helyzet olyan kaotikussá vált, hogy a SircusaOggi szerint a helyszínen lévő petrosinói polgármester, Giacomo Anastasi még a rendőröket is riasztotta a nyugalom helyreállítása érdekében.

„Egy szégyenletes epizód, amire nincs mentség, és amelyet teljes mértékben el kell ítélni, és ami sajnos beszennyezi a szicíliai kézilabdát, amely azonban az utóbbi években pozitívan fejlődött” – írta a La Sicilia.

Sandro Pagaria, a Szicíliai Kézilabda Szövetség elnöke határozottan elítélte a történteket.

„Sportágunk a sportszerűség, a kölcsönös tisztelet és a korrektség értékein alapul, a pályán és azon kívül egyaránt. A történtek semmilyen módon nem tükrözik a kézilabda szellemiségét, sem pedig annak a projektnek a lényegét, amelyet 2018 óta Szicíliában is elérhetővé teszünk.

Éppen ellenkezőleg, az ilyen jellegű események károsítják sportágunk, bajnokságunk és a regionális szövetség, valamint a klubok, edzők és sportolók által végzett komoly munkát

– mondta.

Később az Il Giovinetto Pallamano a közösségi oldalán közleményt adott ki.

„Elismerjük a klub felelősségét játékosaink elfogadhatatlan viselkedéséért. Olyan botrányt csináltak és gerjesztettek, amely méltatlan a klubunkhoz és a sportágunkhoz” – írta.

Az Olasz Kézilabda Szövetség (FIGH) egyelőre nem adott ki hivatalos nyilatkozatot az incidenssel kapcsolatban.