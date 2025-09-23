A magyar birkozó keresztszalag-szakadással állt ki a világbajnoki bronzmeccsére

Műteni kell Losonczi Dávid elszakadt elülső keresztszalagját, közölte a Magyar Birkózók Szövetség (MBSZ).

A világ- és Európa-bajnok a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában elveszített elődöntőben sérült meg a vébén, de ennek ellenére kiállt a bronzmeccsre is. A kirgiz Aszan Kurbanovics Zsanyisov ezen 4-2-re legyőzte őt, de ilyen súlyos sérülés mellett az is csoda, hogy ilyen szoros meccs volt.

Sajnos elszakadt a szalag, a térdem bevizesedett és bevérzett, hat hetet kell várni a műtétre. Biztosan nem tett jót neki a bronzmeccs, de én ilyen vagyok, a végsőkig küzdök. Minden évben történik velem valami, most már lassan megszokom, most épp ezt dobta az élet, de ezt is megoldom, mint mindent

– idézte az MBSZ a birkózót.

Érdekesség, hogy Szabó Nikolett (62 kg) térde is megsérült a későbbi győztes Motoki Szakura elleni nyitómérkőzésén, őt hordágyon kellett levinni, miután nem tudott lábra állni. Ugyan ő is túl van az MRI-vizsgálaton, de a szövetség szerint még nincs meg a diagnózis.