Crawford a ringben leiskolázta Álvarezt, de a sajtótájékoztatón visszaadta a világbajnoki öveket riválisának

Harry How/Getty Images for Netflix
admin Futó Csaba
2025. 09. 15. 13:19
Harry How/Getty Images for Netflix

Terence Crawford bevonult a történelemkönyvekbe, ugyanis magyar idő szerint hajnalban a harmadik súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett, miután legyőzte a nagyközépsúlyú klasszist, Canelo Álvarezt. Bár a pontozóbírók szoros végeredményt hirdettek, a meccsen az amerikai leiskolázta mexikói riválisát, a tizenkét menetből tízben is egyértelműen ő irányított.

A Las Vegas-i gálát követően Álvarez válaszolt az újságírók kérdéseire a sajtótájékoztatón, amikor egyszer csak megjelent a háttérben Crawford, a karján a négy nagy szervezet világbajnoki övével. Odament riválisához, majd egy kis diskurzus után visszaadta a vb-öveket Álvareznek, aki évekig birtokolta a címeket – utóbbi jól láthatóan meghatódott a sportszerű gesztus láttán.

Ahogy arra a Sports Illustrated felhívta a figyelmet a cikkében, Crawford nem marad majd övek nélkül, újakat kap majd az érintett szervezetektől.

Hogy lesz-e visszavágó, vagy mi vár a továbbiakban Crawfordra, azt még nem tudni. A 37 éves amerikai a ringben azt mondta, le kell ülnie a csapatával átbeszélni a hogyan továbbot. Crawford profi mérlege 42 meccsen 42 győzelem (31 KO-val), és öt különböző súlycsoportban is szerzett világbajnoki címet. A négyöves érában ő az első férfibokszoló, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok tudott lenni.

