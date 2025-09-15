Terence Crawford bevonult a történelemkönyvekbe, ugyanis magyar idő szerint hajnalban a harmadik súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett, miután legyőzte a nagyközépsúlyú klasszist, Canelo Álvarezt. Bár a pontozóbírók szoros végeredményt hirdettek, a meccsen az amerikai leiskolázta mexikói riválisát, a tizenkét menetből tízben is egyértelműen ő irányított.

A Las Vegas-i gálát követően Álvarez válaszolt az újságírók kérdéseire a sajtótájékoztatón, amikor egyszer csak megjelent a háttérben Crawford, a karján a négy nagy szervezet világbajnoki övével. Odament riválisához, majd egy kis diskurzus után visszaadta a vb-öveket Álvareznek, aki évekig birtokolta a címeket – utóbbi jól láthatóan meghatódott a sportszerű gesztus láttán.

Ahogy arra a Sports Illustrated felhívta a figyelmet a cikkében, Crawford nem marad majd övek nélkül, újakat kap majd az érintett szervezetektől.

Classy Terence Crawford shows respect to Canelo Alvarez ❤️ pic.twitter.com/XuI5Dvsq1g — Sun Sport (@SunSport) September 14, 2025

Hogy lesz-e visszavágó, vagy mi vár a továbbiakban Crawfordra, azt még nem tudni. A 37 éves amerikai a ringben azt mondta, le kell ülnie a csapatával átbeszélni a hogyan továbbot. Crawford profi mérlege 42 meccsen 42 győzelem (31 KO-val), és öt különböző súlycsoportban is szerzett világbajnoki címet. A négyöves érában ő az első férfibokszoló, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok tudott lenni.