bokszprofi bokszsaul alvarezsport
Sport

Nemzeti ünnep vagy országos gyász? – a vitathatatlan bajnok a győzelem megszállottja ellen az év bokszmeccsén

David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2025. 09. 13. 13:11
David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Az év talán legjobban várt bokszmeccsét rendezik magyar idő szerint vasárnap hajnalban Las Vegasban: a nagyközépsúlyban vitathatatlan bajnoknak számító mexikói Saul „Canelo” Álvarez csap össze az amerikai Terence Crawforddal, aki két súlycsoportot ugorva teszi kockára veretlen mérlegét.

A jelentőségét tekintve az év legfontosabb bokszmeccse lesz a vasárnapi Saul „Canelo” Álvarez kontra Terence Crawford találkozó, már csak azért is, mert ha Crawford győz, akkor a férfiaknál ő lesz az első a boksztörténelemben, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lesz.

„Álvarez és Crawford személyében két olyan bunyósról beszélünk, akik súlycsoporttól függetlenül kiemelkedő alakjai a sportágnak, még úgy is, hogy a mexikói már pályafutása vége felé tart. Ha Crawford megnyeri a mérkőzést, akkor ott lesz a helye minden idők legjobbjai között, hiszen az nem mindennapi húzás a részéről, hogy nagyváltósúlyból lép fel két súlycsoportot, ez adja a fő izgalmát a meccsnek. Voltak hasonló menetelések, de az, hogy valaki úgy ugorjon át súlycsoportokat, hogy egyből egy vitathatatlan, a kategóriát négy éve uraló riválissal csapjon össze, az nagyon ritka, sőt valószínűleg egyedülálló” – helyezte kontextusba a Las Vegas-i csatát Gallen Ervin, a Profiboksz.hu szerkesztője.

A szeptemberben már a 38. születésnapját ünneplő Crawford 2008-ban állt profinak, azóta 41 meccset vívott, és mindegyiket megnyerte, harmincegyet közülük kiütéssel.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

A kikerülhetetlen kérdés: hol a leghasznosabb Szoboszlai a válogatott számára?

Friss

Népszerű

Összes
Hadházy: Ijesztő és súlyos dolgot tartalmaz egy tavaly kisiklott MÁV szerelvény vizsgálati jegyzőkönyve
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik