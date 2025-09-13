Nemzeti ünnep vagy országos gyász? – a vitathatatlan bajnok a győzelem megszállottja ellen az év bokszmeccsén

A jelentőségét tekintve az év legfontosabb bokszmeccse lesz a vasárnapi Saul „Canelo” Álvarez kontra Terence Crawford találkozó, már csak azért is, mert ha Crawford győz, akkor a férfiaknál ő lesz az első a boksztörténelemben, aki három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lesz.

„Álvarez és Crawford személyében két olyan bunyósról beszélünk, akik súlycsoporttól függetlenül kiemelkedő alakjai a sportágnak, még úgy is, hogy a mexikói már pályafutása vége felé tart. Ha Crawford megnyeri a mérkőzést, akkor ott lesz a helye minden idők legjobbjai között, hiszen az nem mindennapi húzás a részéről, hogy nagyváltósúlyból lép fel két súlycsoportot, ez adja a fő izgalmát a meccsnek. Voltak hasonló menetelések, de az, hogy valaki úgy ugorjon át súlycsoportokat, hogy egyből egy vitathatatlan, a kategóriát négy éve uraló riválissal csapjon össze, az nagyon ritka, sőt valószínűleg egyedülálló” – helyezte kontextusba a Las Vegas-i csatát Gallen Ervin, a Profiboksz.hu szerkesztője.

A szeptemberben már a 38. születésnapját ünneplő Crawford 2008-ban állt profinak, azóta 41 meccset vívott, és mindegyiket megnyerte, harmincegyet közülük kiütéssel.