Slamasztikában a teniszválogatott: Fucsovicsék kellemetlen vereségekkel kerültek tetemes hátrányba

Marozsán Fábián veresége után Fucsovics Márton is alulmaradt, így az osztrák férfi teniszválogatott a pénteki nyitónapot követően 2-0-ra vezet a magyarok ellen a Davis Kupa szuperdöntő debreceni selejtezőjében, és már csak egy sikerre van a továbbjutástól.

Az osztrákok nem sokkal a kezdés előtt közölték, hogy legjobbjuk, a világranglistán 94. Filip Misolic betegség miatt hazautazott, így a világranglistán 59. helyen álló Fucsovics ellenfele Lukas Neumayer (173.) volt a Főnix Csarnokban.

Az ellenfél nem ijedt meg a rutinos, nála tíz évvel idősebb magyartól: 2:2-nél bátor játékkal elvette az adogatását. Fucsovics rögtön visszabrékelt, de aztán ismét a salzburgi teniszező került brékelőnybe, és innen már hozta a szettet 35 perc elteltével. A folytatásban a 33 éves magyar rákapcsolt, egyre eredményesebben tolta le a pályáról riválisát, és 4:1-re elhúzott. Neumayer továbbra is élete teniszét játszotta, de Fucsovics egyenlítését nem tudta megakadályozni, 1 óra 25 perc után jöhetett a döntő felvonás.

Ebben a magyar teniszező rögtön bréklabdához jutott, csakhogy a várt előny helyett az időnként top 50-es teniszt bemutató ellenfél lépett el 3:0-ra. Ekkor Fucsovics ápolást kért a jobb bokájára, riválisának labdája volt az 1:4-hez, de a magyar klasszis visszabrékelt (2:3). Alighanem abban bízott, hogy fizikálisan képes lesz Neumayer fölé nőni, erre utalt legalábbis, hogy türelmesen tette vissza a labdákat, és a maratoni menetekben sem siettette a befejezést. Az ellenfél 4:5-nél már csak egy gémre volt a karrierje legnagyobb diadalától, ám újabb fordulatként magyar brék következett 5:5-nél, így a válogatott elnyűhetetlen vezére hamarosan a meccsért szervált. Ezt azonban nem tudta megoldani, Neumayer megint visszakapaszkodott, így jöhetett a mindent eldöntő rövidítés.

Finding the limits during an intense tie break 😅#DavisCup pic.twitter.com/sZHJe777V1 — Davis Cup (@DavisCup) September 12, 2025

Ebben mindketten az utolsó erőtartalékaikat mozgósították, minden labdamenet után tombolt a csarnok, és fej fej mellett haladtak 5-5-ig. Ekkor az ellenfél a sokadik vonalra ütött nyerőjével meccslabdához jutott, de a tenyerese outra ment, a következőt Fucsovics egy remek adogatással hárította, ám egy kettős hiba nyomán Neumayer harmadszor is mérkőzéslabdához jutott, amelyet már kihasznált. A találkozó 2 óra 57 percig tartott.

Marozsán: A legnagyobb pozitívum, hogy vége a meccsnek

A magyarok legjobbja, Marozsán három szettben szenvedett meglepetés vereséget Jurij Rodionov ellen, pedig a balkezes rivális 102 hellyel áll mögötte a világranglistán. Marozsán kissé idegesen kezdett, a szintén sokat hibázó Rodionov 1:1-nél elvette az adogatását, majd 28 perc alatt megnyerte az első szettet.

A magyar játékos a szünetben bement az öltözőbe, de ez sem használt, a labdamenetekben a harmadik-negyedik ütései rendre a vonalon kívülre szálltak vagy a hálóban kötöttek ki, így szinte odaajándékozta az első két gémet Rodionovnak. Ezt követően kiegyenlítettebbé vált a meccs, de a budapesti teniszező továbbra sem tudott eljutni bréklabdáig, így a rivális 4:2-nél már csak két játékra volt a győzelemtől. Ekkor viszont ő is megremegett, Marozsán semmire elvette a szerváját, és egy óra elteltével először vezetett (5:4) a mérkőzésen. A második szett rövidítésbe torkollott, melyben a rivális 3-0-ra elhúzott, ám a magára találó Marozsán sorozatban hat ponttal fordított, majd a harmadik játszmalabdájánál egy foghatatlan adogatást ütött, és 1 óra 20 percnél kiegyenlített.

Az utolsó felvonás egyik kulcsmozzanata az volt, amikor a magyar 1:1-nél ismét brékelt, Rodionov pedig egyre fáradtabbnak tűnt.

The fight is on between Rodionov and Marozsan 💪#DavisCup pic.twitter.com/tV0x53OsdI — Davis Cup (@DavisCup) September 12, 2025

A közönség 3:1-nél már minden hazai pontot ovációval fogadott, Marozsánnak három labdája volt a 4:1-hez is, de az ellenfél elkerülte az újabb bréket, majd visszaküzdötte magát a meccsbe (3:3). A magyar játékos 5:6-nál egy kettős hibával mérkőzéslabdához juttatta ellenfelét, aki azonban hosszúra ütötte a következő fogadást. A következő lehetőségnél viszont már maga Marozsán rontott, így 2 óra 17 perc elteltével Rodionov ünnepelhetett csapatával.

Az eleje miatt sajnos ez most ennyire lett elég. A második játszmában próbáltam pozitívan hozzáállni, de maradtak a hibák, és a harmadikban is ő volt a stabilabb. Megérdemelte a győzelmet, jelenleg a legnagyobb pozitívumnak azt tartom, hogy vége lett a meccsnek

– értékelt az MTI-nek Marozsán Fábián.

Szombaton 11 órától a magyar csapat annak a tudatában lép pályára, hogy ha elveszíti a párost a két specialistával kiálló osztrákok ellen, akkor vége a párharcnak, és az ellenfél utazhat novemberben a bolognai nyolcas döntőre. Bardóczky Kornél kapitány előzetesen Marozsánt és Piros Zsombort nevezte a páros csatára, ezen viszont még van módja változtatni.