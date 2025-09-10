Akilov Pylyp 2009 óta az első magyar bokszoló, aki vb-érmet nyert

Akilov Pylyp már biztosan érmet szerez a liverpooli ökölvívó-világbajnokságon, mivel legyőzte a brit Oladimeji Shittut a férfiak 80 kilogrammos súlycsoportjának szerdai negyeddöntőjében.

A magyar szövetség közösségi oldala szerint a 2022-ben honosított ukrán sportoló pontozásos győzelmet (4-1) aratott. Ellenfele a 21 éves francia Yojerlin César lesz az elődöntőben, ami szombaton – közép-európai idő szerint – 16.15-kor kezdődik.

Akilov győzelme azt jelenti, hogy Káté Gyula 2009-es vb-bronzérme után ismét éremmel térhet haza magyar férfi ökölvívó a világbajnokságról.