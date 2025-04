Luka Doncic könnyekig hatódott, majd kivégezte korábbi csapatát

Fantasztikus teljesítménnyel és győzelemmel tért vissza Luka Doncic, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Los Angeles Lakers sztárja korábbi klubja, a Dallas Mavericks otthonába.

A szlovén klasszis 45 pontot dobott, leszedett nyolc lepattanót, kiosztott hat gólpasszt és négy labdaszerzése is volt a 112-97-re megnyert összecsapáson, melyen többször is a könnyeivel küszködött.

Doncicot február elején, óriási meglepetésre cserélte el a texasi csapat. Most a visszatérése miatt levetítettek egy összeállítást a dallasi éveiről, ami jól láthatóan érzékenyen érintette, könnyes szemmel figyelte a videót.

