„Sajnálom mindazokat, akiknek ezt végig kellett nézniük” – Djokovic gyorsan kizúgott Monte-Carlóban

A 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes Novak Djokovic meglepetésre nem jutott tovább a második fordulóból a Monte-Carlóban zajló monacói tenisztornán, mivel két szettben kikapott a chilei Alejandro Tabilótól.

A tornát korábban kétszer is megnyerő szerb klasszisnak 18 nyerő ütése volt, ugyanakkor 29 ki nem kényszerített hibával ajándékozott pontot ellenfelének, aki 6:3, 6:4-re húzta be a meccset.

