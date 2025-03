„Fiatal koromban miattad kezdtem el teniszezni” – Miamiban egy 19 éves cseh oktatta Djokovicot

Az esős, viharos idő miatt a kezdés közel hat órát csúszott. A 24-szeres Grand Slam-bajnok és hatszoros miami győztes 37 éves Djokovic – aki 2019 óta először indult Floridában – az első adogatójátékát elveszítette, de 4:4-nél utolérte a 19 éves riválisát. A rövidítésében a cseh játékos 5-0-ra elhúzott, és végül 55 perc alatt nyerte az első játszmát.

