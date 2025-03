Félelmetes triplával, félpályás kosárral nyert a Chicago Bulls

A kaliforniaiak tíz másodperccel a vége előtt még öt ponttal vezettek (110-115), de a Bulls gyors egymásutánban dobott két triplát, így a hazaiaknál volt az előny (116-115). Austin Reaves két és fél másodperccel a vége előtt betalált közelről (116-117), így ismét a Lakers tűnt győztesnek.

🚨 ALL ANGLES OF JOSH GIDDEY’S #TissotBuzzerBeater 🚨

What a moment for @joshgiddey and the @chicagobulls! pic.twitter.com/danaEz6QZP

— NBA (@NBA) March 28, 2025