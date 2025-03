Megkönnyezte az éremátadót az Európa-bajnok Molnár Attila

Szombaton fantasztikus teljesítménnyel nyerte meg a 400 méteres síkfutást Molnár Attila a fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon, 45.25 másodperc alatt teljesítette a távot. Az éremátadás a vasárnapi program előtt történt meg.

– mondta azzal kapcsolatban az M4-nek, hogy elérzékenyült a magyar himnusz végére a dobogó tetején és hozzátette, hogy akkor is végigénekli és libabőrös lesz, ha más nyer, úgyhogy a mostani élmény még ennél is több volt.

Elárulta, talán, ha egy órát tudott aludni, majd amikor felkelt, akkor abban bízott, hogy nem csak álmodta ezt az Európa-bajnoki győzelmet. Kell most egy pár nap mentális feltöltődés neki, de a március végi fedettpályás világbajnokságra készen áll majd.

Nem gondoltam, hogy a nevemet is belegravírozzák, ez most már így elvehetetlen. Messze ez a legértékesebb, de életem legnagyobb megpróbáltatása is volt az elmúlt időszak