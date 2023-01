Lavina áldozata lett a világbajnok szabadstílusú síző

Lavina áldozata lett két külföldi síelő Japánban, Nagano prefektúra területén. Egy szaklap szerint egy ismert amerikai és egy osztrák az áldozat.

Az osztrák külügyminisztérium hétfőn délután megerősítette, hogy az egyik áldozat osztrák állampolgár, de a hozzátartozók és az áldozat személyes adatainak védelmére hivatkozva nem tett közzé további részleteket.

A Mountain Gazette című blog tudomása szerint a másik áldozat a 31 éves amerikai Kyle Smaine szabadstílusú síző volt.

Sending our deepest condolences to the family and friends of Kyle Smaine 🇺🇸, 2015 halfpipe World Champion, winner of the 2018 U.S. Grand Prix Mammoth Mtn, and one of the nicest and most genuinely enthusiastic people anyone would be lucky enough to meet. He will be missed.

❤️ pic.twitter.com/dIjPaY3jne

— FISfreestyle (@FISfreestyle) January 30, 2023