A magyar vb-álmokat összetörő Olaszország döntőbe jutott

Az már biztos, hogy a görög férfi vízilabda-válogatottnak tovább kell várnia története első világbajnoki címére, a csapat ugyanis a pénteki elődöntőben 11-10-re kikapott attól az Olaszországtól, amely a nyolc között Magyarországot győzte le.

A címvédő olasz válogatott átmentette eredményes formáját a negyeddöntőről, az első nyolc percben ugyanis négy találattal is megszórta ellenfelét, miközben csak kettőt kapott. A második negyedben már a kiállításoké és a kihagyott helyzeteké volt a főszerep, és ugyan kiegyenlített a görög csapat, újra ellépett két találattal Olaszország, amely minimális előnyből várhatta a második félidőt (6-5).

A kőkemény harmadik felvonásban is egalizáltak a görögök, de a magyarok elleni meccs hőse, Di Fulvio akciógóllal visszavette csapatának az előnyt. Parádésan kezdték a negyedik negyedet az olaszok, gyorsan szereztek két gólt, Dolce ráadásul háttal a kapunak talált be, ekkor már 9-6-ra vezetett Olaszország. Csakhogy a görögöket nem lehet leírni, pillanatokon belül felzárkóztak, úgyhogy az utolsó percbe érve is egy találat volt a különbség,

de aztán jött Di Fulvio, és a kapus hóna alatt bedobta a döntőt bebiztosító tizenegyedik olasz gólt 58 másodperccel a vége előtt.

Az utolsó percekben csattant egy pofon, volt némi vita is az olasz kapu előtt, de szerencsére nem durvult el, egy ötöst azért még dobhattak a görögök. Az olaszok aztán hatalmas hibát követtek el, kidobták ugyanis a labdát, így maradt még bő egy másodperce a görögöknek egy sarokdobás utáni lövésre, de rossz volt a passz, így Olaszország végül 11-10-re nyert.

Az olaszok ellenfele a spanyol-horvát elődöntő győztese lesz. Olaszország ötödször lehet világbajnok, már a négy aranyérem is rekord.