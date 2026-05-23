Űrcég 26 ezer literes, szivárgó tartálya fenyeget robbanással Kaliforniában

Negyvenezer embert szólítottak fel lakhelye elhagyására az egyesült államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat tárolójából.

A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angelestől ötven kilométerre lévő Garden Grove-ban elhelyezett, 26 ezer liternyi metil-metakrilátot (MMA) tartalmazó tartály ne robbanjon fel.

A szivárgást csütörtökön észlelték, az evakuálást 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el: Garden Grove mellett a kaliforniai Orange megye öt másik városának egy részére is.

A tartály a többi között harcirepülőgép-alkatrészek gyártásával foglalkozó GKN Aerospace vállalat tulajdona.

Az egyebek mellett plexi gyártására használt MMA súlyosan mérgező és gyúlékony, ha a tartály felrobban, a talajba is bekerülhet a veszélyes anyag; a felhevült vegyületből származó gőz belélegzése irritációt, szédülést, rosszullétet, légzésproblémát okoz.