Űrcég 26 ezer literes, szivárgó tartálya fenyeget robbanással Kaliforniában

Garden Grove, USA, 2026. május 22., GKN Aerospace
24.hu
2026. 05. 23. 07:27
Negyvenezer embert evakuáltak.

Negyvenezer embert szólítottak fel lakhelye elhagyására az egyesült államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat tárolójából.

A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angelestől ötven kilométerre lévő Garden Grove-ban elhelyezett, 26 ezer liternyi metil-metakrilátot (MMA) tartalmazó tartály ne robbanjon fel.

A szivárgást csütörtökön észlelték, az evakuálást 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el: Garden Grove mellett a kaliforniai Orange megye öt másik városának egy részére is.

A tartály a többi között harcirepülőgép-alkatrészek gyártásával foglalkozó GKN Aerospace vállalat tulajdona.

Az egyebek mellett plexi gyártására használt MMA súlyosan mérgező és gyúlékony, ha a tartály felrobban, a talajba is bekerülhet a veszélyes anyag; a felhevült vegyületből származó gőz belélegzése irritációt, szédülést, rosszullétet, légzésproblémát okoz.

