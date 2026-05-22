Nincs jó napja az FTC-nek: nagy a baj a férfi kézilabdacsapatnál

Információnk szerint a játékosokat összehívták, és Paál László szakosztályvezető tájékoztatta őket a helyzetről.

A játékosoknak 300 ezer forintot ajánlottak, hozzátéve, amennyiben ezt nem fogadják el, akkor az NB I-ben sem indulhat a csapat.

Megkerestük a szakosztályt, de egyelőre választ nem kaptunk kérdéseinkre.

Az Index azt írta, állítólag az is szóba került, a klubvezetés egyértelműen a férfi labdarúgó-csapatot és a női kézilabda-együttest priorizálja az anyagi átcsoportosításoknál, de 20-30 százalékos költségvetés-csökkentés ezeknél is elképzelhetőek.

A cél az, hogy ezen szakosztályok érezzék meg a legkevésbé az anyagi problémákat.

A Fradi férfi kézicsapata január végén jelentette be, hogy Pásztor István edző a nyáron távozik, néhány nappal később pedig az is kiderült, hogy utódjának az ETO University Handball Team szakvezetőjét, Kilvinger Bálintot szánta a vezetés.