Nincs jó napja az FTC-nek: nagy a baj a férfi kézilabdacsapatnál

A Ferencváros játékosai a férfi kézilabda Európa Liga csoportkörében játszott FTC–Green Collect - Sport Lisboa e Benfica mérkőzést követően az Érd Arénában 2025. november 25-én. FTC-Green Collect - SL Benfica (portugál) 33-31.
Az idei szezonban még európoai kupameccsen is érdekelt volt a Fradi férfi kézicsapata
2026. 05. 22. 18:06
Nincs jó napja az FTC-nek: délelőtt a Ferencváros ügyeiben általában jól értesültnek számító Ferenczvárosi C-közép nevű Facebook-oldal azt a hírt szellőztette meg, hogy Robbie Keane edző távozik futballcsapattól, délután pedig felröppent a pletyka, hogy megszűnik az NB I 4. helyén végzett férfi kézilabdacsapat is.

Információnk szerint a játékosokat összehívták, és Paál László szakosztályvezető tájékoztatta őket a helyzetről.

A játékosoknak 300 ezer forintot ajánlottak, hozzátéve, amennyiben ezt nem fogadják el, akkor az NB I-ben sem indulhat a csapat.

Megkerestük a szakosztályt, de egyelőre választ nem kaptunk kérdéseinkre.

Az Index azt írta, állítólag az is szóba került, a klubvezetés egyértelműen a férfi labdarúgó-csapatot és a női kézilabda-együttest priorizálja az anyagi átcsoportosításoknál, de 20-30 százalékos költségvetés-csökkentés ezeknél is elképzelhetőek.

A cél az, hogy ezen szakosztályok érezzék meg a legkevésbé az anyagi problémákat.

A Fradi férfi kézicsapata január végén jelentette be, hogy Pásztor István edző a nyáron távozik, néhány nappal később pedig az is kiderült, hogy utódjának az ETO University Handball Team szakvezetőjét, Kilvinger Bálintot szánta a vezetés.

Tavaly bajnok volt a csapattal, idén ez nem jött össze, mert a Győr előzött, de a Magyar Kupát megnyerte,
