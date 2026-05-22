30 év után visszatért Nigériába Fekete Pákó, édesapját is megmutatta

2026. 05. 22. 19:09
Fekete Pákó még áprilisban mesélt arról, hogy úgy döntött, 30 év után hazalátogat a szülőföldjére, Nigériába. A híresség azóta meg is ejtette az utazást, amiről egy videóval számolt be a közösségi oldalán. A felvételen édesapját is megmutatta, akivel épp régi fényképekkel nosztalgiáztak.

Egy nigériai Nigériában. A Vándor egy időre hazatért. Édesapámmal a réges-régmúltat idézzük fel. 30 év után a képek nemcsak az eltelt idő miatt homályosak… hanem a hulló könnyeink miatt is. Az emlékek és az öröm mámorában Apámhoz is magyarul beszélek. 😊 Persze utána törzsi nyelven folytattuk 🤗

– fűzte hozzá posztjához.


Magyarországon találta meg a szerelmet

A médiaszemélyiség immár tíz éve alkot egy párt magyar kedvesével, Gyöngyivel. Tanítóként tevékenykedő párjával nehéz időkben találtak egymásra, és bár nagyon boldogok együtt, összeházasodni nem terveznek.

