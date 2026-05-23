Neuer a vb miatt nem kockáztat, vádlisérülés miatt kihagyja a kupadöntőt

A bajor klub pénteki bejelentése szerint a 40 éves futballistának a bal vádlijával van problémája, ezért nem védhet a címvédő VfB Stuttgart elleni fináléban – valószínűleg azért, hogy ne veszélyeztesse a világbajnoki keretben való részvételét.

Neuer – akit minden bizonnyal Jonas Urbig helyettesíti majd – múlt szombaton, a Köln elleni bajnokin sérült meg, és a 60. percben le is cserélték.

A kapus már három mérkőzést kihagyott ebben a szezonban a vádlijában lévő izomrost szakadása miatt.

Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya csütörtökön hozta nyilvánosságra a június 11-én kezdődő világbajnokságra készülő kerete, amelyben helyet kapott Neuer is. A 2014-ben vb-győztes kapus két évvel ezelőtt már visszavonult a Nationalelftől, most azonban Nagelsmannak sikerült meggyőznie őt, hogy nélkülözhetetlen tagja a nemzeti együttesnek.

A Bayern elöljárói pénteken közölték, hogy Neuer vb-szereplése nincs veszélyben a jelenlegi sérülése miatt.

A Bundesligában idén aranyérmes müncheni klub rekordot jelentő 20 alkalommal nyerte már meg a Német Kupát, ugyanakkor az elmúlt hat évben most először játszik döntőt.

A finálét a berlini Olimpiai Stadionban rendezik szombaton 20 órától.