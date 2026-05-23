Neuer a vb miatt nem kockáztat, vádlisérülés miatt kihagyja a kupadöntőt

FILES) Bayern Munich's German goalkeeper #01 Manuel Neuer catches the ball during the warm up prior to the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between FC Bayern Munich and Real Madrid in Munich, southern Germany, on April 15, 2026. Bayern Munich veteran Manuel Neuer announced on May 15, 2026 that he has extended his contract at the German champions by one year until 2027. The 40-year-old goalkeeper's deal was set to expire in the summer but he will stay on in Munich for what will be a 16th year at the Bavarian giants.
2026. 05. 23. 03:59
Vádlisérülés miatt nem léphet pályára a labdarúgó Német Kupa szombati döntőjében Manuel Neuer, a Bayern München német válogatott kapusa.

A bajor klub pénteki bejelentése szerint a 40 éves futballistának a bal vádlijával van problémája, ezért nem védhet a címvédő VfB Stuttgart elleni fináléban – valószínűleg azért, hogy ne veszélyeztesse a világbajnoki keretben való részvételét.

Neuer – akit minden bizonnyal Jonas Urbig helyettesíti majd – múlt szombaton, a Köln elleni bajnokin sérült meg, és a 60. percben le is cserélték.

A kapus már három mérkőzést kihagyott ebben a szezonban a vádlijában lévő izomrost szakadása miatt.

Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya csütörtökön hozta nyilvánosságra a június 11-én kezdődő világbajnokságra készülő kerete, amelyben helyet kapott Neuer is. A 2014-ben vb-győztes kapus két évvel ezelőtt már visszavonult a Nationalelftől, most azonban Nagelsmannak sikerült meggyőznie őt, hogy nélkülözhetetlen tagja a nemzeti együttesnek.

A Bayern elöljárói pénteken közölték, hogy Neuer vb-szereplése nincs veszélyben a jelenlegi sérülése miatt.

A Bundesligában idén aranyérmes müncheni klub rekordot jelentő 20 alkalommal nyerte már meg a Német Kupát, ugyanakkor az elmúlt hat évben most először játszik döntőt.

A finálét a berlini Olimpiai Stadionban rendezik szombaton 20 órától.

16 May 2026, Bavaria, Munich: Soccer, Men: Bundesliga, Bayern Munich - 1. FC Köln, Matchday 34, Allianz Arena. Manuel Neuer (Bayern Munich) celebrates after the 2:0 goal from Munich's Kane. Photo: Tom Weller/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series.
