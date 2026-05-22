A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) 45 milliárd forintos nyomdai keretmegállapodása ügyében rendelt el vizsgálatot Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter – adta hírül a politikus Facebook-oldalán.

A cég április végén írta alá a 48 hónapra szólól keretszerződést az Alföldi Nyomda Zrt.-vel, ezzel kapcsolatban a miniszter azt írta:

A közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem.

Lannert többek között azt tisztázná: miért érkezett gyorsított eljárásban csak egy ajánlat, hogyan épülhet egy „egy szállítóra” hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra és milyen szakmai, pénzügyi és vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást.

A minisztérium bekérte az ügylethez kapcsolódó közbeszerzés és döntéselőkészítés teljes dokumentációját, valamint a teljes szerződési dokumentumcsomagot is.

A tárcavezető közölte álláspontját is: „a tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, de a közpénzeket átláthatóan, indokoltan és felelősen kell felhasználni”. Amennyiben a vizsgálat jogi, pénzügyi vagy közbeszerzési problémát tár fel, meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket – tette hozzá.