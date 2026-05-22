Meghalt a NASCAR-legenda, aki egy hete még versenyt nyert

(FILES) 2015 NASCAR Sprint Cup Series Champion Kyle Busch waves as he arrives at the Toyota press conference during the 2017 North American International Auto Show in Detroit, Michigan, on January 9, 2017. NASCAR star Kyle Busch, a two-time Cup series champion regarded as one of the sport's greatest ever drivers, died May 21, 2026 aged 41, his family confirmed in a joint statement. He was in his 22nd season in NASCAR's top division and had been hospitalized earlier Thursday with an undisclosed but "severe illness".
Kyle Busch (1985-2026)
2026. 05. 22. 16:44
Negyvenegy évesen meghalt Kyle Busch, amerikai autóversenyző, a NASCAR-sorozat legendás alakja.

A kétszeres NASCAR-bajnok halálának részleteit nem közölték, családja közleménye szerint többféle betegséggel is küzdött. A sportolót néhány órával a tragikus hírt megelőzően szállították kórházba, ezt családja is megerősítette a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy nem indul a hétvégi programokon.

Busch egy hete még versenyt nyert – rekordot jelentő ötödik NASCAR Craftsman Truck Series trófeáját szerezte meg – három nap múlva pedig Charlotte-ban versenyzett volna.

Szerdán már a helyszínen tesztelt, nem sokkal később kórházba szállították.

Busch karrierje során 234 futamgyőzelmet aratott a NASCAR-sorozat három kategóriájában, az elitben 63 alkalommal diadalmaskodott, amivel az örökrangsor kilencedik helyén állt.

