Meghalt a NASCAR-legenda, aki egy hete még versenyt nyert

A kétszeres NASCAR-bajnok halálának részleteit nem közölték, családja közleménye szerint többféle betegséggel is küzdött. A sportolót néhány órával a tragikus hírt megelőzően szállították kórházba, ezt családja is megerősítette a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy nem indul a hétvégi programokon.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport’s greatest and fiercest drivers. He was 41 years old. We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

Busch egy hete még versenyt nyert – rekordot jelentő ötödik NASCAR Craftsman Truck Series trófeáját szerezte meg – három nap múlva pedig Charlotte-ban versenyzett volna.

Szerdán már a helyszínen tesztelt, nem sokkal később kórházba szállították.

Busch karrierje során 234 futamgyőzelmet aratott a NASCAR-sorozat három kategóriájában, az elitben 63 alkalommal diadalmaskodott, amivel az örökrangsor kilencedik helyén állt.