Vitézy Dávid elment abba a bécsi utcába, ahol Lázár János egykor a rettegős videóját forgatta

Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 05. 23. 10:02
A miniszter szerint nem ártott volna elmennie oda még egyszer.

Ebben az utcában szörnyülködött Lázár János, hogy Bécs milyen veszélyes hely – mondta Vitézy Dávid szombaton közzétett Facebook-videójában. A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere ugyanis ellátogatott abba a bécsi utcába, ahol az Orbán-kormány építési és közlekedési minisztere még 2018-ban forgatott drámai hangvételű, melankolikus zongorazenével kísért videót.

Vitézy a videójában megjegyzi, hogy arról nem hallott, hogy Lázár János egyébkbént valaha eljött volna megnézni miniszterként az új főpályaudvart és az ÖBB (Osztrák Szövetségi Vasutak) irányítóközpontját az osztrák fővárosban.

El kellett volna jönni megint

Ez az utca azóta meg tele lett új zölddel és kiülős helyekkel, úgyhogy lehet, hogy megérte volna még egyszer eljönni Bécsbe Lázár miniszter úrnak

– jegyezte meg Vitézy, majd hozzátette, hogy ezen már nem kell aggódnia a volt miniszternek, hiszen ők ott vannak helyette, és megpróbálják hazahozni azt, amivel jobbá tudják tenni a vasúti közlekedést Magyarországon.

