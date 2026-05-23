Forma-1: Kanadában is a Mercedes volt az úr, Russellé a pole a sprintfutamon

Bradley Collyer/PA Images via Getty Images
2026. 05. 23. 08:34
George Russell, a Mercedes brit versenyzője szerezte meg a pole-pozíciót a Forma-1-es Kanadai Nagydíj sprintfutamára.

A brit pilóta csapattársát, Kimi Antonellit előzte meg, így a Mercedes kisajátította az első sort a rövid futamra. A második sort is csapattársak szerezték meg maguknak, a világbajnoki címvédő Lando Norris harmadik, Oscar Piastri a negyedik helyről indul. Mögöttük ötödik és hatodik helyen a Ferrari versenyzői állnak majd rajthoz, a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) a hetedik

A magyar idő szerint 18 órakor induló sprintfutamon az első nyolc helyezett szerez pontot. A vasárnapi futam rajtsorrendjét eldöntő időmérőre is még szombat este sor kerül, ez 22 órakor kezdődik.

A Kanadai Nagydíj sprintfutamának rajtrácsa

1. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

2. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

3. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

4. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

5. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

6. sor:

Nico Hülkenberg (német, Audi)

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

7. sor:

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Esteban Ocon (francia, Haas)

8. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

9. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

10. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

11. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

