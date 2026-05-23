Forma-1: Kanadában is a Mercedes volt az úr, Russellé a pole a sprintfutamon

A brit pilóta csapattársát, Kimi Antonellit előzte meg, így a Mercedes kisajátította az első sort a rövid futamra. A második sort is csapattársak szerezték meg maguknak, a világbajnoki címvédő Lando Norris harmadik, Oscar Piastri a negyedik helyről indul. Mögöttük ötödik és hatodik helyen a Ferrari versenyzői állnak majd rajthoz, a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) a hetedik
A magyar idő szerint 18 órakor induló sprintfutamon az első nyolc helyezett szerez pontot. A vasárnapi futam rajtsorrendjét eldöntő időmérőre is még szombat este sor kerül, ez 22 órakor kezdődik.
A Kanadai Nagydíj sprintfutamának rajtrácsa
1. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
2. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
3. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
4. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
5. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
6. sor:
Nico Hülkenberg (német, Audi)
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
7. sor:
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Esteban Ocon (francia, Haas)
8. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
9. sor:
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
10. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
11. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)