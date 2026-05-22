Kósa Lajos visszalépett, Telegdi Attila lett az új korcsolyaelnök

Telegdi Attila László, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gyorskorcsolya ágazati sportigazgatója, miután átvette a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek ünnepélyes átadásán, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Parlament kupolacsarnokában 2022. március 14-én.
Illyés Tibor / MTI
Telegdi Attila lett a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség új elnöke
2026. 05. 22. 19:09
Telegdi Attila lett a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) új elnöke. A pénteki, zártkörű tisztújító közgyűlésen az előző elnök, Kósa Lajos – aki tizenöt éven át vezette a szövetséget – a szavazás előtt visszalépett.

Az MOKSZ tájékoztatása szerint Telegdi Attila 19, Török Zoltán pedig 17 voksot kapott. A 36 szavazásra jogosult küldött ötven százaléka, plusz egy szavazat kellett a sikerhez, így a szavazás már az első körben sikert hozott.

Telegdi Attila korábban rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, majd edzőként, később a válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott, és több éven át ő volt a szövetség gyorskorcsolya-ágazati igazgatója. Az utóbbi időben a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem téli sportok csoportjának vezetője, egyetemi adjunktus.

Elfogadták a beszámolót

Megválasztották az elnökségi tagokat is a következő négy évre: a megválasztott elnök által javasoltak közül mind a négyen, Nagy-Heidum Bernadett, Egyed Krisztina, Tokaji-Kulcsár Zsófia és Darázs Péter is megkapták az előírt szavazatot, mellettük Elek Attila, Kövér Balázs, Vései Eszter és Tóth Szilárd is tag lett.

Még a tisztújítás előtt a küldöttek elfogadták az előző szezon beszámolóját, a 2025-ös mérleget, a felügyelőbizottság és könyvvizsgáló jelentést, valamint a következő idényre vonatkozó pénzügyi tervet.

Kiosztották az Év sportolója-díjakat

Átadták az év sportolója díjakat is. Az év felnőtt női sportolója Somodi Maja, férfi sportolója Moon Wonjun lett, mindketten rövidpályás gyorskorcsolyázók, míg a legjobb felnőttek nem egyéni számában a milánói olimpiai negyedik páros műkorcsolyázók, Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei lettek.

Az év utánpótlás sportolójává Sándor Lillát (gyorskorcsolya) és Amschl Kírát (rövidpályás gyorskorcsolya) választották. Az év csapata a Mercs Abigél, Bödei Bálint gyorskorcsolya vegyes váltó lett.

A közgyűlés életműdíjat adományozott Remport Gabriellának, Görgényi Andrásnak és Bathó Ferencnek.

(MTI)

