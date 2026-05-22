Lemondott Trump hírszerzési igazgatója

Tulsi Gabbard lemondott az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatói posztjáról arra hivatkozva, hogy férjénél nemrég csontrákot diagnosztizáltak – írta a BBC.

Az ereje és szeretete minden kihíváson átsegített engem. Nem kérhetem jó lelkiismerettel, hogy egyedül nézzen szembe ezzel a harccal, miközben én továbbra is ebben a megterhelő és rendkívül időigényes pozícióban dolgozom

– írta lemondólevelében.

A Donald Trump amerikai elnök hűséges támogatójának számító Gabbard lemondása június 30-ától hatályos.

A nemzeti hírszerzés igazgatója idén feltűnően kerülte a nyilvánosságot, miközben az Egyesült Államok katonai akciókat hajtott végre Irán, valamint korábban Venezuela ellen, illetve fokozódó nyomást gyakorolt Kubára.