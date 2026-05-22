Szoboszlai nem tudja, mivel érdemelte ki Szalah barátságát

„Boldog vagyok. Hosszú szezon volt, végre jön egy kis szünet. De egy meccs még hátra van, arra próbálunk fókuszálni. Szeretném befejezni úgy a szezont, ahogy a két búcsúzó játékos és a szurkolók megérdemlik” – utalt arra, hogy Mohamed Szalah és Andy Robertson is elköszön a csapattól.

Szoboszlai elmondta, nagyon sajnálja, hogy legjobb barátja távozik, de reméli, hogy a pályán lehet, amikor az utolsó meccsét játssza. De hogyan került ennyire közel az egyiptomi klasszishoz?

Az elejétől kezdve volt egy érzésem, hogy Szalah valamiért befogadott és közel engedett magához. Pedig amúgy ez nem szokta megtenni mindenkivel. Nem tudom, mivel érdemeltem ki

– mondta.

Ez az első szezonja, amikor semmit sem nyert, ugyanakkor ötször is a hónap játékosa lett. Félig üres vagy félig teli a pohár? – kapta a kérdést.

Nehéz kérdés. Ha azt mondták volna, hogy az év végén kupát nyerek, de egyszer sem leszek a hónap játékosa, inkább azt választom

– mondta.