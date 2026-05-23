Szerte Szerbiában leállt a vasút

Andrej Isakovic / AFP
Belgrád központi pályaudvara 2013. augusztus 29-én.
2026. 05. 23. 09:57
Belgrád központi pályaudvara 2013. augusztus 29-én.
Határozatlan időre.

A szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz hajnali tájékoztatása szerint:

A vállalat 2026. május 23-án 04:15 órakor határozatlan időre leállította az összes vonat közlekedését Szerbia vasúthálózatán.

A MÁV-tól tudni, hogy természetesen Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom.

A szerb kormány ellen 2024 novembere óta tiltakozó szerbiai egyetemisták szombaton 18 órára jelentettek be nagygyűlést Belgrád központjába.

A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is tüntetések idején állították le. Tavaly március 14-én és október 31-én bombariadóra hivatkozva szüneteltették határozatlan időre a forgalmat, mindkét esetben másnapra hirdettek nagygyűlést az egyetemisták.

A tiltakozások azt követően kezdődtek, hogy 2024. november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.

A tiltakozást egyetemi hallgatók vezetik, másfél év alatt számos városban több alkalommal tízezrek vonultak utcára Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelve.

Szerbiában a tervek szerint 2027-ben tartanak parlamenti és elnökválasztást, ám Aleksandar Vucic néhány napja azt jelentette be, hogy várhatóan mégis kiírja az előrehozott választást, melyet szeptember és november között tarthatnak meg.

A bejelentés hitelességét árnyalja, hogy Vucic április 6-án még ott tartott, hogy: amennyiben azt látja, hogy a világban komoly válság készülődik, nincs választás, ha mégis béke lesz, akkor pedig megtartják azt.

Ha lesz, lesz, ha nem lesz, nem lesz
Vucic: ha a világban válság lesz, nem tartják meg nyáron az előrehozott választásokat
A szerb elnök azért nem zárta ki teljesen, hogy lehetnek megfelelő körülmények is.
