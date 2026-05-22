A feljutás ellenére Feczkó Tamás távozik a Honvéd futballcsapatától

„Klubunk vezetősége a következő idény sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját mérlegelve úgy határozott, hogy az NB I-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi meg” – olvasható a klub hivatalos honlapján.

Feczkó Tamás 2024 decemberében vette át a csapat irányítását azzal a céllal, hogy visszajusson az NB I-be. Ezt idén teljesítette, miután 59 pontjával az NB II második helyén zárt.

Elismerjük az eredményeket és köszönjük Feczkó Tamás munkáját, amelyet az elmúlt időszakban egyesületünk sikeréért végzett, további pályafutásához sok sikert kívánunk. A következő szezonra vonatkozó szakmai döntésekről a későbbiekben adunk tájékoztatást

