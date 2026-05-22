„Sziasztok, magyarok! Európa-bajnok lettem!” – Érdi Mária a teljes világelitet maga mögé utasította

A világbajnok magyar sportoló a közösségi oldalán elmondta, hogy trükkös napjuk volt pénteken, nem tudták, hogy hány futamra kerül sor, végül hármat bonyolítottak le.

Az elsőt megnyerte Érdi, majd a másodikban saját bevallása szerint hozott néhány rossz döntést, így 26. lett, de ezt az eredményét kiejthette.

Sziasztok, magyarok! Európa-bajnok lettem!

A párizsi olimpia óta nagyon-nagyon mélyponton voltam, és amikor eldöntöttem, hogy vissza szeretnék térni ebből a sérülésből, akkor ez volt az a pillanat, amiért dolgoztam minden nap a gyógytornászommal. Nem sok ember mondhatja Magyarországról vitorlázásban Európa-bajnoknak magát, úgyhogy nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki hozzásegített ahhoz, hogy ide vissza tudjak érni. Hihetetlen, hogy ilyen gyorsan, közösen egy ilyen eredményt el tudtunk hozni” – mondta.

Hatalmas büszkeség a Magyar Vitorlás Szövetség és a teljes magyar vitorlás társadalom számára Érdi Mári újabb kontinensbajnoki címe

– mondta Gellér László, a szövetség elnöke.

„Rendkívüli teljesítmény és igazi nemzeti siker, hogy egy kis, tenger nélküli ország vitorlázója újra ott van Európa és a világelit legszűkebb csúcsán. Ez a diadal egyértelműen megmutatja: tudatos, komoly szakmai munka zajlik a háttérben. Mári személyében egy hihetetlenül elszánt, kitartó és páratlanul tehetséges sportolót tisztelhetünk, akinek a felkészülését egy professzionális, jól strukturált szakmai csapat támogatja. Ez a stabil háttér és a versenyzői alázat hozta meg a gyümölcsét Kastelában.”

Vadnai Jonatán az összetett 9. helyen végzett

A férfiak olimpiai ILCA 7-es hajóosztályában, ahol hatalmas, 182 fős mezőny versengett, az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett Vadnai Jonatán a selejtezők során szerzett 6. és 10. helyével magabiztosan jutott be a legjobbak közé.

A döntő futamok alatt kiegyensúlyozott teljesítménnyel, többek között egy 12. és egy 6. pozíciót begyűjtve az összetett 9. helyen végzett az európai rangsorban és az abszolút kategóriában is 11. lett.

A női mezőnyben egy fiatal magyar tehetség is értékes nemzetközi tapasztalatokat szerzett: élete első felnőtt világversenyén szerepelt a még U23-as Lackó Sára, aki a 125 fős mezőnyben az Ezüst-csoportba kvalifikálta magát, amelyben a 60 vitorlázó között végül a 25. helyet szerezte meg.