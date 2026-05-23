Csütörtökön vett egy klubot, pénteken visszavonult a világbajnok futballista

Podolski 2003-ban, az 1. FC Kölnben kezdte karrierjét, majd a Bayern Münchennel 2008-ban bajnokságot és kupát nyert. Később többek között játszott az Arsenalban, az Internazionaléban és a Galatasarayban is. Öt éve, 2021-ben a lengyel Górnik Zabrzéhez igazolt, amellyel a mostani szezonban – 1972 után először – megnyerte a Lengyel Kupát.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Górnik Zabrze (@gornikzabrzesa) által megosztott bejegyzés

A német válogatottban 130 mérkőzésen 49 gólt szerzett, a 2014-es világbajnoki cím mellett tagja volt a 2006-os és 2010-es vb-bronzérmes csapatnak, de van egy-egy Európa-bajnoki ezüstje (2008) és bronza (2012) is.

Hogyan tovább?

Podolski nem távolodik el a futballtól, sőt: eddig is rendelkezett részvényekkel a Górnik Zabrze csapatánál, de csütörtökön Zabrze városi tanácsa egyhangúlag jóváhagyta, hogy a Górnik részvényeinek 86 százalékát eladja a klasszisnak.

W ostatnich latach tak to wyglądało… Ale czas na nową erę. @Podolski10 właścicielem Górnika Zabrze ⚒️#JesteśmyGórnikZabrze pic.twitter.com/rRGpRB1MMM — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 21, 2026

Az eladási ár 940 ezer euró volt, de Podolski elkötelezte magát a klub finanszírozása mellett az elkövetkező években. A megállapodás értelmében évente közel 3 millió eurónak megfelelő összeget kell befektetnie.

Ebben az üzleti vállalkozásai is a segítségére lesznek: több kebabos és fagylaltozó tulajdonosa is Észak-Rajna-Vesztfáliában, egy futballcsarnok és saját divatmárka is szerepel a projektjei között, míg Mats Hummelsszel közösen megalapítottak egy teremlabdarúgó-ligát.