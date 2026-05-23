német focigórnik zabrzelukas podolskivisszavonulás
Foci

Csütörtökön vett egy klubot, pénteken visszavonult a világbajnok futballista

Lukas Podolski of Gornik Zabrze is seen during the STS Polish Cup Final between Gornik Zabrze and Rakow Czestochowa at PGE Narodowy in Warsaw, Poland, on May 2, 2026. (Photo by Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto)
Marek Antoni Iwańczuk / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Lukas Podolski visszavonult
24.hu
2026. 05. 23. 03:33
Lukas Podolski of Gornik Zabrze is seen during the STS Polish Cup Final between Gornik Zabrze and Rakow Czestochowa at PGE Narodowy in Warsaw, Poland, on May 2, 2026. (Photo by Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto)
Marek Antoni Iwańczuk / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Lukas Podolski visszavonult
Befejezi profi pályafutását Lukas Podolski, aki 2014-ben világbajnok lett a német labdarúgó-válogatottal. A 40 éves, lengyel születésű támadó ezt egy Instagram-videóban jelentette be.

Podolski 2003-ban, az 1. FC Kölnben kezdte karrierjét, majd a Bayern Münchennel 2008-ban bajnokságot és kupát nyert. Később többek között játszott az Arsenalban, az Internazionaléban és a Galatasarayban is. Öt éve, 2021-ben a lengyel Górnik Zabrzéhez igazolt, amellyel a mostani szezonban – 1972 után először – megnyerte a Lengyel Kupát.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Górnik Zabrze (@gornikzabrzesa) által megosztott bejegyzés

A német válogatottban 130 mérkőzésen 49 gólt szerzett, a 2014-es világbajnoki cím mellett tagja volt a 2006-os és 2010-es vb-bronzérmes csapatnak, de van egy-egy Európa-bajnoki ezüstje (2008) és bronza (2012) is.

Hogyan tovább?

Podolski nem távolodik el a futballtól, sőt: eddig is rendelkezett részvényekkel a Górnik Zabrze csapatánál, de csütörtökön Zabrze városi tanácsa egyhangúlag jóváhagyta, hogy a Górnik részvényeinek 86 százalékát eladja a klasszisnak.

Az eladási ár 940 ezer euró volt, de Podolski elkötelezte magát a klub finanszírozása mellett az elkövetkező években. A megállapodás értelmében évente közel 3 millió eurónak megfelelő összeget kell befektetnie.

Ebben az üzleti vállalkozásai is a segítségére lesznek: több kebabos és fagylaltozó tulajdonosa is Észak-Rajna-Vesztfáliában, egy futballcsarnok és saját divatmárka is szerepel a projektjei között, míg Mats Hummelsszel közösen megalapítottak egy teremlabdarúgó-ligát.

Kapcsolódó
Lukas Podolski a Górnik Zabrze játékosaként a Lengyel Kupa döntőjében.
„Végre átírhatom a névjegykártyám” – a németek világbajnok csatára megvette gyerekkori csapatát
Valóra vált a gyerekkori álom.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Jól látszott a szintkülönbség – égető kérdésre mutatott rá az Európa Liga-döntő

Friss

Népszerű

Összes
„A döntés a Mészáros-csoport kezében van, amely nem kívánja folytatni az együttműködést” – helyzetkép a sportban a választás után
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik