Nagyvilág

„A momentum megváltozott, talán visszavonhatatlanul, Ukrajna javára”

Globsec konferencia Prágában 2026. május 22-én.
2026. 05. 22. 18:35
Egyre kevesebb szó esik Ukrajnáról a világban, pont akkor, amikor megfordulni látszik a háború menete, és Ukrajna egyre inkább átveszi a kezdeményezést Oroszországgal szemben. Erről beszélt az az ember is, akit leginkább felelősnek tartanak ezért a fordulatért.

Az utóbbi évekkel szemben a Globsec Forum konferencia sokkal inkább szól védelem- és biztonságpolitikáról, mint bármi másról. De ezen belül is különösen érdekes, hogy már nem Ukrajna a fő téma. Sokkal több szó esik például Kínáról a védelem kapcsán, és természetesen az Egyesült Államok és Európa közötti törés is sokakat érdekel. Mindez pont akkor történik, amikor az ukrajnai háború megváltozott. Oroszország inváziója elakadt, Ukrajna egyre kezdeményezőbb, már mélyen Oroszországon belül is.

Pont erről szólt az a panelbeszélgetés, ami az Ukrajna: biztonságfelhasználóból biztonságszolgáltató címet kapta, és ahol az ezért a változásért leginkább felelősnek tartott Oleksandr Kamyshin is beszélt. Kamyshin a háború kezdetekor az ukrán vasutak vezetője lett, ő tette rendbe a lezárt légtér miatt egyre fontosabbá váló vasutat, később pedig a teljes stratégiai iparért felelt. Most Volodimir Zelenszkij elnök stratégiai tanácsadója. Mellette Katherina Mathernová, az EU korábbi nagykövete Ukrajnába és Ben Hodges tábornok, az amerikai erők európai parancsnoka is beszélt. Vele korábban, még Dondald Trump megválasztása előtt, interjúztunk is. 

Ukrajna lekerült a napirendről, ahogy a polikrízis tombolni kezdett és új háborúk kezdődnek

– mondta Mathernová. Az országnak volt pár nagyon nehéz hónapja a télen, amit túléltek, és az erre adott válaszok, valamint a mostani fejlemények képesek voltak megmutatni a világnak, milyen fejlődésen ment keresztül Ukrajna az elmúlt években. Ukrajna megmutatta a világnak, hogy le lehet lőni egy 3500 eurós shahed drónt egy párszáz eurós házi drónnal, ami nagyon sokat számít.

Az orosz haderő egyre rosszabb helyzete viszont arra ösztönzi Vlagyimir Putyint, hogy egyre keményebb terrort folytasson a civil lakosság ellen. Mathernová szerint biztonságosabb, gazdagabb az az Európai Unió, amelynek Ukrajna tagja. Európában folyamatosan az innováció hiányáról beszélünk, de ő nehezen tudja elképzelni, hogy Ukrajnával kapcsolatban ez a vád felmerülhetne.

