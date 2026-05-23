Gazdaság

Aldisok panaszkodnak, hogy a januári béremelés ellenére kevesebbet keresnek

Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
2026. 05. 23. 08:01
Olvasói jelzést kaptunk, hogy egyes Aldi-üzletekben a béremelésről szóló szerződésmódosítással együtt egy munkaidő-csökkentésről szóló papírt is a dolgozók elé tettek. Az érintettek szerint így összességében nem többet, hanem kevesebbet keresnek, ráadásul a munkaterhelésük is nőtt. Megkérdeztük a céget: részben cáfolták a szerkesztőségünkhöz eljutott információkat, részben elmagyarázták, éppen mi zajlik náluk. A szakszervezet is értesült a dolgozói panaszokról, és van is javaslatuk a dolgozók számára.

Az Aldi Magyarország az év elején jelentette be, hogy béremelés lesz a cégnél – a vállalatcsoport minden magyarországi munkatársa számára magasabb fizetést biztosítanak. A béremelés területenként változó volt:

  • az áruházi dolgozók kezdő bére havi bruttó 541 900 forintra,
  • a logisztikai területen foglalkoztatottaké havi bruttó 600 100 forintra,
  • az áruházvezetőké pedig havi bruttó 1 millió forint fölé emelkedett.

Egyik olvasónk azonban azzal kereste meg lapunkat, hogy a cég azon állítása, miszerint „a vállalatcsoport minden magyarországi munkatársa számára magasabb fizetést biztosítanak”, nem állja meg a helyét. Azt tapasztalták ugyanis a kollégák, hogy az órabérük ugyan valóban magasabb lett, ám a fizetésük nem, mert a béremeléssel párhuzamosan csökkentették a munkaidejüket.Szerintük a munkáltató azt a tényt is elhallgatta a nyilvánosság elől, hogy sokkal többet kell dolgozni ugyanazért a bérért, mint a munkaidő-csökkentés előtt. Pontosabban: a dolgozóknak ugyanannyi munkát kell elvégezniük, mint korábban, csakhogy rövidebb idő alatt, így a béremelés ellenére a kevesebb munkaórából fakadóan esetleg kevesebb fizetésért. Arra is panaszkodtak, hogy a túlórákat nem fizetik ki, hanem „kényszerszabadságként” adják ki, illetve a dolgozók túlhajtottak és kimerültek – többen fel is mondtak emiatt.

Rákérdeztünk az Aldinál, valósak-e ezek az információk. Valóban változatlan mennyiségű munkát kell elvégezni rövidebb idő alatt? A diszkontlánc az információk egy részét cáfolta, illetve árnyalta.

Így látja az Aldi a részmunkaidőt

