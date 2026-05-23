Kiderült, kik fizették eddig vissza az NKA-támogatásokat, Kis Grófo is köztük van

Javarészt közelebbről meg nem nevezett kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) azok a szervezetek, amelyek legalább részben már visszafizették a támogatást – tudta meg az Index a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől (NKTK) közérdekűadat-igénylés útján.

Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámolt, az NKA körüli botrány akkor robbant ki, amikor Molnár Áron a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsorában megosztotta: az NKA alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) 17 milliárd forintot osztott a nyilvánosság kizárásával – jórészt fideszes előadók között, Mága Zoltán például kifejezetten a Fidesz választási kampányát elősegítő koncertsorozatra kért félmilliárd forintnyi támogatást.

Mielőtt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden menesztette az NKA kifizetéseit intéző igazgatót, Krucsainé Herter Anikó az Indexnek beszélt róla, hogy a támogatottak közül vannak, akik már vissza is fizették a kapott összeget.

Arról lapunknak Weyer Balázs is beszélt, hogy az NKA-nál alapvetően szigorú elszámolási kötelezettség van, ha pedig valaki nem tud elszámolni a kapott támogatással, annak visszafizetési kötelezettsége van (más kérdés, hogy az NKA szokásos pályázataira nyomokban sem emlékeztető felhívásban nem igen szerepeltek feltételek, így nem teljesen világos, minek kell megfelelni az elszámoltatás során).

Mennyi pénz jött vissza?

Az Index tehát közérdekű adatigénylést nyújtott be, hogy megtudja: a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma által támogatottak közül hányan és pontosan kik fizették vissza eddig a pénzt, és milyen összegben.

A válaszként kapott táblázatban 49 név, cég vagy szervezet szerepel, akik összesen 1,688 milliárd forintot fizettek vissza.

Ez az összesen kiszórt 17 milliárd forintnak csupán a 10 százaléka.

A legmagasabb visszafizetett összeg 1,25 milliárd (a Városliget Zrt. kért ennyit a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra), a legkisebb 9 ezer forint, ezt a Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány fizette vissza, amely a Jókai 200-hoz kapcsolódó Jókai-konferenciára kért támogatást.

Kis Grófo visszafizette az 5 millió forintot

A listán szerepel Grófo-Kozák László, vagyis Kis Grófo neve is, aki új dalok megírására kért támogatást, és 5 millió forintot fizetett vissza. Hogy az énekes miért döntött a visszafizetés mellett, az nem derül ki.

A nagyobb összeget visszafizetők között van a HETU Hernádmenti Fejlődést alapítvány 49,9 millió forinttal (közösségi könyvtár kialakítására kértek támogatást Szerencsen), de a lap kiemeli:

sok az olyan 5-10-20 milliós tétel, amelyet közelebbről meg nem nevezett kulturális és/vagy közösségépítő programokra kértek, majd fizettek vissza.

A Cserkelő Természetvédelmi, Rekreációs és Egészségmegőrző Egyesület például 25 millióval szerepel a listán (közösségépítő programokra kértek pénzt),

a Nyírség Alapítvány 20 millióval (szintén közösségépítő programokra kértek pénzt),

a dunavarsányi székhelyű Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány 15 milliót fizetett vissza, és szintén közösségi programokra kért támogatást,

az Aporliget Fénye Természetbarát Egyesület 10 millióval szerepel a listán (kulturális programsorozattal pályáztak),

a Smart System Solutions Kft. szintén 10 millióval, szintén kulturális programra,

a Békés-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 19,5 milliót szolgáltatott vissza: „A főtevékenységünk a villanyszerelés, emellett generál kivitelezői, mérnöki (tervezői, műszaki ellenőri) feladatokat látunk el” – olvasható a honlapjukon, de ők is kulturális programokra kértek pénzt.

Kísértetiesen hasonló pályázatok

Az Index szerint vannak olyan pályázatok, amelyeknek a témája és a módja is kísértetiesen hasonló. A Figurák Nyírparasznyai Egyesület például először a „Nyírségi táj, nyírségi ember ismeretek és értékek című kulturális programsorozat megvalósítására” kért pénzt, ennek folyományaként 10 millió forintot fizetett vissza, majd kiegészítő támogatásért pályázott ugyanezzel a témával, és itt már 20 millió forintot szolgáltatott vissza.

A Kisharang Kultúráért Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület szintén így járt el: először a „Szatmári táj, szatmári ember ismeretek és értékek 2.0 című programsorozat megvalósítására” kértek pénzt, emiatt 20 milliót fizettek vissza, majd ők is igényeltek ugyanezen a címen kiegészítő támogatást, erre további 10 milliót kaptak, amit aztán a lista tanúsága szerint megintcsak visszafizettek.

A Szatmár Nektárja Szolgáltató és Értékesítő Nonprofit Kft. szintén így jutott támogatáshoz: először a „Szatmárról, Szatmárért, Szatmárban értékek és ismeretek című kulturális programsorozat megvalósítására kért pénzt (ennek folyományaként 20 milliót fizetett vissza), majd ugyanerre kiegészítő támogatást kért – és további 20 milliót kapott, majd utalt vissza.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében.