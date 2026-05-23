Nemes Jeles László: Végre megint lesz egy szakmai világ, ahol nem a bohóckodással és pénzlopással foglalkoznak

Mit vár a magyar filmes reformoktól?

Ezt kérdezte a Népszava az Oscar-díjas Nemes Jeles Lászlótól.

A válasz:

Még mindig magyar filmesnek tekintem magam, és amit tudok a tervekről, az pozitív. Végre megint lesz egy szakmai világ, ahol nem a bohóckodással és pénzlopással foglalkoznak, és dobják ki a sok lehetőséget az ablakon, melyekből értékes művek jöhettek volna létre. Magyarországon mégis van egy filmes tradíció, hogy ez létezhessen, és hogy ez a sokszínűség reprezentálva legyen.