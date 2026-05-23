Kigyulladt egy gárdonyi üzem hajnalban, nagy erőkkel vonult ki a tűzoltóság

Varga Zsuzsa
2026. 05. 23. 07:06

Tűz ütött ki egy nagyjából háromezer négyzetméteres pelletáló csarnokban Gárdony külterületén – írja a kataszrófavédelem.

A Gárdony és Zichyújfalu között, a 6212-es út mellett található üzem nagyjából négyötöd részén volt tűz. A helyszínre nagy erőkkel vonultak a Fejér vármegyei tűzoltók: három gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval a székesfehérvári, egy egységgel a pusztaszabolcsi, illetve a vízszállítóval a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak.

Az egységek a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával avatkoznak be. A rajok az épületből kivittek öt gázpalackot, ezeket hűtik. Emellett munkagépeket is eltávolítottak a csarnokból.

