Világcsúcsnak indult, világbajnoki rekordot hozott az egyik legkeményebb úszóverseny

Az olasz Gregorio Paltrinieri kockáztatott és nyert: a 28 éves olasz úszó az egyes pályán nagyon meghúzta az 1500 méteres gyorsúszás döntőjének az elejét, majd nemcsak a komplett mezőny előzte meg, hanem Szun Jang 2012-es világrekordját is.

A hajrában még növelni is tudta előnyét a piros vonallal szemben, az utolsó 150 méterre bő három másodperces előnnyel fordult, a Duna Aréna közönsége talpra is ugrott. Mégsem sikerült azonban a világcsúcs, de 14:32.80-nal így is megdöntötte a világbajnoki rekordot – ebből is látszik, mennyire erős volt tíz éve éve Szun utolsó száz métere.

Az 1500-on Rióban olimpiai bajnoki címet nyert Paltrinieri már a harmadik vb-aranyat nyerte ebben a számban, 27 évesen pedig ő a legidősebb 1500-as világbajnok. Ez volt a negyedik világbajnoki címe 50 méteres medencében.