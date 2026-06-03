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Sport

Spanyolországból Romániába igazolt a magyar válogatott kézilabdázó

Pergel Andrej (b) és a szerb Milos Kos a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Magyarország - Szerbia visszavágó mérkőzésen a One Veszprém Arénában 2026. május 17-én. A mérkőzést a magyar válogatott nyerte 31-30-ra, de 61-60-as összesítéssel Szerbia jutott ki az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
Vasvári Tamás / MTI
Pergel Andrej 12-szer játszott a magyar válogatottban
24.hu
2026. 06. 03. 17:10
Pergel Andrej (b) és a szerb Milos Kos a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Magyarország - Szerbia visszavágó mérkőzésen a One Veszprém Arénában 2026. május 17-én. A mérkőzést a magyar válogatott nyerte 31-30-ra, de 61-60-as összesítéssel Szerbia jutott ki az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
Vasvári Tamás / MTI
Pergel Andrej 12-szer játszott a magyar válogatottban
A Dinamo Bucuresti együttesében folytatja pályafutását Pergel Andrej. A magyar válogatott kézilabdázó megszerzéséről és kétéves szerződéséről a román klub a közösségi oldalán adott tájékoztatást.

A 22 éves Pergel 2024-ben igazolt a spanyol Logrono La Rioja együtteséhez, az elmúlt szezonban ezüstérmes gárdában 119 gólt szerzett. A bukarestiek emellett azt is kiemelték, hogy korábban egy szezont Veszprémben, majd kettőt Tatabányán töltött.

A zentai születési kézilabdázó 2023-ban tagja volt a junior-világbajnokságon ezüstérmes magyar csapatnak, a felnőtt válogatottban tavaly mutatkozott be, azóta 12 meccsen kapott lehetőséget a legjobbak között és 20 találatot szerzett.

Az előző szezonban is volt magyar játékosa a bukaresti csapatnak, de Rosta Miklós éppen most távozik, és tér vissza Szegedre.

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