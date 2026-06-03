Spanyolországból Romániába igazolt a magyar válogatott kézilabdázó

A 22 éves Pergel 2024-ben igazolt a spanyol Logrono La Rioja együtteséhez, az elmúlt szezonban ezüstérmes gárdában 119 gólt szerzett. A bukarestiek emellett azt is kiemelték, hogy korábban egy szezont Veszprémben, majd kettőt Tatabányán töltött.

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A zentai születési kézilabdázó 2023-ban tagja volt a junior-világbajnokságon ezüstérmes magyar csapatnak, a felnőtt válogatottban tavaly mutatkozott be, azóta 12 meccsen kapott lehetőséget a legjobbak között és 20 találatot szerzett.

Az előző szezonban is volt magyar játékosa a bukaresti csapatnak, de Rosta Miklós éppen most távozik, és tér vissza Szegedre.