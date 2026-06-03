Spanyolországból Romániába igazolt a magyar válogatott kézilabdázó

A 22 éves Pergel 2024-ben igazolt a spanyol Logrono La Rioja együtteséhez, az elmúlt szezonban ezüstérmes gárdában 119 gólt szerzett. A bukarestiek emellett azt is kiemelték, hogy korábban egy szezont Veszprémben, majd kettőt Tatabányán töltött.
A zentai születési kézilabdázó 2023-ban tagja volt a junior-világbajnokságon ezüstérmes magyar csapatnak, a felnőtt válogatottban tavaly mutatkozott be, azóta 12 meccsen kapott lehetőséget a legjobbak között és 20 találatot szerzett.
Az előző szezonban is volt magyar játékosa a bukaresti csapatnak, de Rosta Miklós éppen most távozik, és tér vissza Szegedre.
Kapcsolódó
Két magyar válogatott kézisre csaphat le egy Bundesliga csapat
Két magyar válogatott kézilabdázó, Bartucz László és Pergel Andrej is a német HSG Wetzlar csapatához igazolhat idén nyáron.