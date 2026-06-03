„Mentálisan egy nagyon mély, sötét gödörbe kerültem” – Szabalenka egy agyonnyert negyeddöntőt bukott el a Garroson

A viharos szél mindkét játékost megviselte, de a tavaly döntős fehérorosz játékos két brékkel hamar elhúzott Snajdertől, egyet pedig meg is őrzött a szett végéig, így 48 perc után előnybe került.

A második felvonás sokáig hasonló forgatókönyv szerint zajlott: két fogadóként megnyert játékkal Szabalenka 4:1, 30-0-re vezetett, a 25. helyen kiemelt riválisa viszont ezúttal 5:5-nél utolérte őt. Snajder ezt követően is lendületben maradt, így sorozatban megnyert négy játékkal egyenlített.

A továbbjutásról határozó harmadik játszmára Szabalenka mentálisan teljesen szétesett, a végére már azzal is problémája volt, hogy pályára üsse a labdát, így Snajder játékvesztés nélkül lesöpörte a világelsőt.

A 3:6, 7:5, 6:0-s eredménnyel véget ért meccs 2 óra 14 percig tartott.

Mintha túlgondolná a dolgokat

Azt hiszem, mentálisan egy nagyon mély, sötét gödörbe kerültem, és egyszerűen nem tudtam visszatérni a helyes útra

– mondta Szabalenka a mérkőzést követően.

A fehérorosz játékos – aki 57 ki nem kényszerített hibát vétett Philippe Chatrier-pályán – mind a négy Grand Slam-címét kemény pályán nyerte, azonban a Roland Garroson és Wimbledonban demoralizáló vereségeket szenvedett.

A mostani veresége emlékeztetett a tavalyi, Coco Gauff elleni párizsi döntőre, amelyet ugyancsak úgy veszített el, hogy az első szettet behúzta.

Talán túl sokat koncentrálok arra, hogy soha nem nyertem Grand Slamet salakon és füvön. Olyan, mintha túlgondolnám a dolgokat. Meg kell találnom a megoldást, mert elegem van abból, hogy néha azért veszítek meccseket, mert túlságosan érzelgős vagyok.

Snajder a csütörtöki elődöntőben a torna meglepetésemberével, a selejtezőből indult lengyel Maja Chwalinskával találkozik, aki két játszmában legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinszkaját.